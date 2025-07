Il Comune di Vicoforte potenzia i canali di comunicazione

La Giunta Comunale di Vicoforte, nel rispetto del Regolamento vigente e dopo aver valutato gli aspetti derivanti dalla normativa sulla privacy, ha approvato il disciplinare contenente le linee di condotta per l’utilizzo della messaggistica istantanea WhatsApp, oltre a quella possibile utilizzando anche altri canali di comunicazione tuttora attivi quale, ad esempio, Istagram.

Ciò consente ai Vicesi di attivare, anche dal proprio telefono cellulare tramite la funzione “aggiornamenti”, il canale “Comune di Vicoforte” per essere informati su iniziative, eventi e comunicazioni di interesse generale.

Potranno inoltre, previo consenso degli interessati, essere attivati “gruppi” di comunicazione WhatsApp dedicati e specifiche esigenze di comunicazione (es. servizi scolastici).

"Il nostro Comune - commenta l'assessore Mario Ferdinando Viola - sta potenziando la propria dotazione strumentale in materia di comunicazione verso il cittadino, anche sfruttando i contributi PNRR. Di recente il sito web istituzionale del Comune è stato rinnovato; ora viene aperto un canale Whatsapp per informare sugli eventi di prossima attuazione.

Per l’autunno saranno invece disponibili diversi servizi utilizzando la piattaforma dell’app IO con l’integrazione del sistema PagoPA, tutto rivolto a rendere più “smart” i servizi che il Comune eroga verso la cittadinanza".