Cuscini per bambini: come scegliere il modello migliore?

Un bravo genitore sa che il riposo notturno del proprio bambino è fondamentale per una sana e corretta crescita. Dalla nascita sino all’adolescenza, fare in modo che un bambino dorma bene e serenamente nel suo letto, è indispensabile per aiutarlo a crescere forte e affrontare le giornate sempre con la giusta energia. Per fare in modo che le notti di un bambino trascorrano serenamente è importante non trascurare due elementi: il cuscino e il materasso.

Quando scegliete un cuscino per vostro figlio, ricordatevi di verificare che sia un cuscino per bambini certificato, mentre il materasso che ci sentiamo di consigliarvi per un eccezionale livello di riposo dei più piccoli garantito dalla qualità e dalla ergonomicità dei materiali, è il favoloso e confortevole "Materasso Switch".

Cuscini per bambini progettati per favorire il sonno e un eccellente livello di riposo

È inutile acquistare il miglior materasso per bambini se si ignora l’importanza dei cuscini per bambini. Per il riposo dei più piccoli i materassi sono senz’altro fondamentali, ma non si può fare a meno di cuscini per bambini di qualità.

Se esistono cuscini per bambini di qualità, essi sono senza dubbio i cuscini per bambini SWITCH® che, se acquistati insieme a un materasso, offrono prezzi davvero vantaggiosi.

Le dimensioni dei cuscini per bambini SWITCH® sono: 39 x 69 cm. Le due facce hanno spessori diversi: 3,9 cm per i più piccini e 10,1 cm per i più grandi in modo da sostenere nel modo migliore la testa dei bambini in crescita durante le loro notti di riposo.

Quanto è importante dormire bene per crescere sani e forti ormai lo sanno tutti, ma non tutti purtroppo prestano grande attenzione alla qualità dei cuscini per bambini. Questo è un errore perché se si acquista un materasso di qualità senza abbinarci un cuscino altrettanto ergonomico, il riposo dei più piccoli risulterà comunque poco efficiente con conseguenze spiacevoli durante la giornata.

Spossatezza, irascibilità, deconcentrazione. Dalla qualità del riposo notturno, infatti, dipendono i buoni comportamenti dei bambini durante il giorno. Non solo dei bambini. Anche degli adulti. Ecco perché tante persone stanno scoprendo i vantaggi del dormire con cuscini foderati in seta.

Ovviamente quando si scelgono cuscini per bambini è sempre necessario prestare la massima attenzione. I cuscini per bambini, infatti, devono essere progettati, come i cuscini per bambini SWITCH®, per favorire il sonno e un eccellente livello di riposo.

Guanciali SWITCH®: cuscini per bambini traspiranti ed ergonomici

Elencare tutte le qualità dei cuscini per bambini SWITCH® potrebbe non essere semplice perché sono davvero tante. Oltre a essere traspiranti ed ergonomici, questi cuscini per bambini sono corredati da una fodera di cotone 100% naturale, sono sfoderabili e lavabili in lavatrice, possiedono peculiarità garantite dal materiale Memory Foam Breeze® traspirante e lati di diverso spessore: da 3,9 cm per i più piccini, ai 10,1 cm per i più grandi.

I cuscini per bambini SWITCH®, progettati per accompagnare la crescita dei più piccoli e sostenerne il riposo notte dopo notte, sono realizzati con i migliori materiali naturali anallergici e traspiranti e dotati di doppia fodera per una versatilità che altri cuscini per bambini non possiedono.

Il cotone di cui sono composti i cuscini per bambini SWITCH® è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 per la classe di prodotto I, la più rigida e utilizzata per certificare specificatamente i prodotti adatti ai bambini.

L’interno dei cuscini per bambini di questo tipo è in Memory Foam Breeze®, uno dei migliori materiali per la traspirazione durante il sonno, certificato CertiPur® e OekoTEX®. Ricordiamo che CertiPUR® è una certificazione riguardante la sostenibilità dei prodotti, la sicurezza e la salubrità del poliuretano impiegato nei cuscini per bambini. In sostanza impone alle aziende il rispetto di rigidi parametri relativi alle sostanze contenute nelle schiume, che potrebbero essere nocive per la salute o per l’ambiente.

Memory Foam Breeze®: miglior materiale per i cuscini dei bambini

Grazie alla sua struttura composta da milioni di micro alveoli aperti, questo tipo di materiale utilizzato per la creazione dei migliori cuscini per bambini, favorisce la circolazione dell’aria e combatte il ristagno dell’umidità, ostacolando il proliferare di batteri e muffe. Ha una densità perfetta per sostenere i bambini in crescita e assicura una lunga durata nel tempo dei cuscini per bambini e un ciclo di vita sostenibile. Ovviamente è comodo e accogliente, in grado di adattarsi con delicatezza alle curve naturali del viso dei più piccoli che si troveranno ad appoggiare la propria nuca e le proprie guance sul più comodo ed ergonomico tra i cuscini per bambini in circolazione.