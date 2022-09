Gli “Albesi in folk” accompagnano l'arrivo dell'autunno

In occasione della Festa del Vino nel centro di Alba domenica 25 settembre, l’attenzione di molti passanti, sia turisti sia cittadini, è stata attirata da un folto gruppo di ballerini che hanno animato alcune piazze con le loro danze, accompagnati dalle note di una violinista. Si tratta degli “Albesi in folk”, da alcuni anni attivi in città, accomunati da amicizia, voglia di stare insieme e divertirsi e soprattutto da tanta passione per le danze popolari ed occitane. Oltre alle proposte enogastronomiche e alla fiera del tartufo, l’autunno albese sarà infatti caratterizzato da un ricco programma di eventi di ballo folk, un altro modo per riscoprire e valorizzare la cultura e le tradizioni del nostro territorio.

In collaborazione con il direttivo della Bocciofila Albese, il gruppo organizza eventi il sabato sera o la domenica pomeriggio con musicisti nazionali e internazionali: si inizierà sabato 22 ottobre con uno stage sulla danza francese bourreè d’Auvergne condotto dal maestro Alessandro Menegaldo al pomeriggio e un concerto a ballo con il gruppo giovane ed energico dei Sakiflò alla sera, per proseguire nelle domeniche pomeriggio 6 novembre con il Duo Sousbois e 27 novembre con i Ponente Folk Legacy. Il pomeriggio dell’Immacolata sarà animato dai Controcanto, mentre l’ormai tradizionale festival del 26 dicembre vedrà protagonista la musica occitana con Chiara Cesano, Roby Avena e Marco Voglino. Il 2023 si aprirà con la presenza straordinaria ad Alba di due tra i migliori e più noti esponenti del folk francese, Rémy Geffroy il pomeriggio dell’Epifania e il Duo Absynthe la sera di sabato 25 febbraio.

Per aprire questo mondo a nuovi aspiranti ballerini, si propongono dieci serate sulle danze più facili e conosciute, spaziando dalla tradizione occitana delle nostre valli montane al folklore europeo. Si alterneranno allegri balli di gruppo e romantiche danze di coppia, ma non occorre avere un partner per partecipare. Si inizierà giovedì 6 ottobre dalle ore 21 alle 22 con la lezione di avvicinamento e dalle 22:15 alle 23:15 con quella di approfondimento, per proseguire tutti i giovedì sera fino al 15 dicembre. Alla fine di ogni serata, che si svolgerà nella grande sala della Bocciofila di Alba in corso Nino Bixio 40, ci sarà un momento di ballo libero. La prima serata di prova sarà gratuita e aperta a tutti.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo albesiinfolk@gmail.com o visitare le pagine Facebook, Instagram e Messenger “Albesi in folk”.