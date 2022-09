Lavori tra Fossano e San Giuseppe Cairo: treni sostituiti da bus nel mese di ottobre

Nel mese di ottobre la linea ferroviaria Torino-Savona/Ventimiglia sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

Con un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro, gli interventi consistono nel risanamento e rinnovo delle opere d’arte lungo la tratta Fossano-Ceva-San Giuseppe di Cairo; in particolare il rifacimento dell’impermealizzazione del viadotto Mongia, del sottovia a Sale Langhe e il rinnovo del binario in galleria a San Giovanni e a Pobbia.



Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà così modificata:

• dal 1 al 15 ottobre nella tratta Fossano-San Giuseppe i treni regionali saranno sostituiti da bus;

• dal 16 al 30 ottobre i treni verranno sostituti da bus nella tratta Fossano-Ceva.



Tutti i canali di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con il nuovo programma dei treni.