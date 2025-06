Incidente questa mattina, attorno alle 8.30, sull'est-ovest.

Il sinistro è avvenuto in prossimità della galleria dove si sono formate lunghe code in ingresso verso Cuneo, a essere coinvolte due autovetture.

Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Locale e il personale sanitario del 118 per assistenza medica alle persone coinvolte, fortunatamente non risultano persone ferite.