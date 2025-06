Iniziata la demolizione del ponte di via Ottavio Moreno sul torrente Mellea a Savigliano

Sono cominciati a Savigliano i lavori di demolizione del ponte situato in via Ottavio Moreno, un intervento che rientra nel più ampio progetto di potenziamento e innalzamento degli argini del sottostante torrente Mellea.

La fase operativa, che comprende anche l’edificazione di un nuovo ponte, è destinata a protrarsi indicativamente fino all’autunno prossimo.

L’assessore ai Lavori Pubblici Federica Brizio aveva annunciato l’inizio dei lavori durante l’ultimo Consiglio comunale, rispondendo a un’interrogazione del gruppo di opposizione Spazio Savigliano, che chiedeva chiarimenti sul silenzio mantenuto dall’Amministrazione negli ultimi mesi riguardo alla problematica del traffico in viale Piave, sollevata dai residenti preoccupati per l’elevata velocità dei mezzi di trasporto lungo l’arteria molto frequentata che costeggia il parco Graneris.

Nell’occasione Brizio aveva risposto: “Dovremo garantire il passaggio di mezzi pesanti su viale Piave poiché il ponte di via Alba, dove passa il traffico per accedere all’Alstom, oltre a tanti automobilisti per entrare in Savigliano, sarà oggetto di demolizione e ricostruzione durante il periodo estivo”.

Nel frattempo sul torrente Mellea è in corso la realizzazione di una passerella temporanea dedicata a pedoni e ciclisti, che garantirà il passaggio in sicurezza durante l’intero periodo di cantiere. Per quanto riguarda i veicoli, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi nelle vie adiacenti tra cui viale Piave per i mezzi pesanti.

L’intervento comprende inoltre la sostituzione delle infrastrutture sotterranee che attualmente attraversano il ponte.

In un primo momento, le reti esistenti saranno disattivate; successivamente si provvederà alla posa di nuove linee provvisorie, che verranno poi sistemate in maniera definitiva sotto la nuova struttura una volta ultimata.