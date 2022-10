Fossano, a Cussanio è partito l'anno di attività di Incontri Matrimoniali

Come da tradizione la Zona di Fossano di Incontro Matrimoniale ha aperto le proprie attività comunitarie con la festa degli anniversari.

Sabato 24 settembre centinaia di coppie da tutta la provincia Granda si sono trovate presso il Santuario di Cussanio nella ricorrenza dei propri cinque, dieci, quindici e fino a cinquanta anni di relazione.

Don Chiaramello ha celebrato la messa introduttiva, seguita da un momento conviviale con l'aperitivo accompagnato dal canto di Valeria Arpino e dalla cena.

Ospite inaspettato ma molto gradito è stato monsignor Derio Olivero, giunto a sorpresa ad augurare un buon lavoro.

La tematica dell'incontro è stata quella della crescita del sentimento verso se stessi, verso il coniuge e verso tutta la comunità.

Una spinta che nasce, come hanno sottolineato alcune coppie, se si ha qualcosa da donare. La tematica portante delle attività dell'organizzazione sarà il superamento dell'individualismo accentuato da pandemia e lockdown.

Le attività via via proposte da Incontro Matrimoniale sono utili a ricaricare la fiducia dell'individuo nella coppia e nella collettivitá, trasformando i momenti faticosi in preziose risorse. Oltre agli incontri per le coppie sposate la realtà di Incontro Matrimoniale offre percorsi esperienziali alle famiglie nel loro insieme ed alle coppie di fidanzati, organizzando fine settimana dedicati agli uni e agli altri, oltre che alle singole persone in appuntamenti adatti per tutte le fasce di età.

Tutte le informazioni su: www.incontromatrimoniale.org