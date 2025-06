Ceva, chiusura temporanea all'ufficio postale per lavori infrastrutturali

Si segnala che l’Ufficio Postale di Ceva resterà chiuso fino al 28 luglio per lavori infrastrutturali. Come da indicazioni delle Poste medesime, la corrispondenza in giacenza sarà disponibile presso l’Ufficio Postale di Priero, via Roma 14, aperto nei seguenti orari: lunedì – venerdì ore 8.20/3.35 e sabato ore 8.20/12.45.

L’Ufficio Postale più vicino aperto anche nel pomeriggio è invece quello di Mondovì Breo, corso Statuto 13, che osserva il seguente orario: lunedì – venerdì ore 8.20/19.05 e sabato ore 8.20/12.35.

L’Amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione.