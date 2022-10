Il 40% delle quote dell'Atl del Cuneese sarà in mano alla Regione

La Regione Piemonte sottoscrive il 40% delle quote dell’ATL del Cuneese, grazie all'emendamento al bilancio di Paolo Bongioanni



Oggi la giunta regionale ha approvato la delibera che prevede la sottoscrizione fino al 40% delle quote dell'Atl del Cuneese.

"È un provvedimento che nasce da un mio intervento sul bilancio previsionale di questa primavera" dice Paolo Bongioanni capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte "dove ho fatto alloccare le cifre per la sottoscrizione fino al 40%, quota massima permessa dalla legge Madia, delle quote di tutte le ATL del Piemonte.

Con la delibera di oggi per la provincia di Cuneo, sia la Atl di Cuneo che quella di Alba hanno la sottoscrizione massima consentita, e questo è stata un'operazione che ho voluto, perché permetterà a partire dal prossimo bilancio, di avere una cifra importante garantita per i nostri enti del turismo, a prescindere da quelli che saranno i bandi, permettendo così alle nostre Atl di lavorare meglio e di poter programmare con più facilità il lavoro di accoglienza e promozione. Ci sono ancora delle criticità sul Piemonte a partire dall’Atl dei laghi, per la quale ho promesso agli amici del Verbano che mi impegnerò per risolvere la loro problematica e sono sicuro che la chiuderemo entro l'anno".

"Sì prospettano un autunno ed un inverno particolarmente difficili" conclude Bongioanni "per le congiunture economiche e geopolitiche e per il rincaro dei costi dell'energia, abbiamo bisogno che i nostri enti del turismo garantiscano la massima efficienza operatività, e questa operazione va anche in questa direzione".