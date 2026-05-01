Garessio ringrazia Franco Colombo, operaio del Comune in pensione dopo quasi trent'anni di servizio

Nel giorno che celebra il valore del lavoro assume un significato particolare la storia che arriva da Garessio, dove il Comune saluta uno dei suoi volti più conosciuti e apprezzati: Franco Colombo, operaio che ha raggiunto il traguardo della pensione dopo quasi tre decenni di lavoro al servizio del Municipio della comunità.

Colombo era entrato a far parte dell’organico comunale nel 1998, durante l’amministrazione guidata dal sindaco Fausto Sciandra, oggi vicesindaco. Da allora il suo percorso professionale è stato lungo e costante, attraversando ben sette amministrazioni comunali, sempre con lo stesso spirito di disponibilità e dedizione.

"Ricordo quando è stato assunto durante il mio mandato di primo cittadino, nel 'secolo scorso'. Oggi lascia il Comune dopo quasi 30 anni di attività, nel corso dei quali si è sempre distinto per competenza professionale e grande disponibilità. Un ringraziamento sincero va anche per i molti anni di volontariato e per il ruolo di responsabilità ricoperto nei Vigili del Fuoco del nostro Comune", sottolinea l’ex sindaco Sciandra.

Agli inizi della sua carriera ricopriva la mansione di aiuto necroforo, un ruolo delicato che richiedeva grande senso di responsabilità e rispetto. Tra i ricordi curiosi di quegli anni, la bollatrice per timbrare la presenza collocata proprio al cimitero, almeno fino all’esternalizzazione del servizio.

Nel tempo Franco è diventato una presenza familiare per molti cittadini, sempre pronto a dare una mano e a svolgere il proprio lavoro con serietà.

Parallelamente, il suo impegno si è esteso anche ai Vigili del Fuoco volontari, dove ha ricoperto a lungo il ruolo di capo distaccamento, distinguendosi come figura di riferimento nelle emergenze.

"Il mio ricordo di Franco parte dai momenti più difficili per la comunità: già durante l’alluvione del 1994 era in prima linea come volontario, dimostrando un senso civico e una dedizione che ha mantenuto per tutta la carriera, confermandosi punto di riferimento anche nelle emergenze successive", sottolinea l'ex sindaco Luigi Sappa.

"Un lavoratore serio, affidabile e sempre disponibile, punto di riferimento per amministrazione e cittadini", lo ricorda l'ex sindaco Renato Chinea.

"Lavorare con Franco durante i 5 anni in cui sono stato sindaco è stato per me un piacere, aveva il coordinamento di tutto il gruppo degli operai del Comune per la gestione delle attività necessarie alla vita del paese. Franco ha sempre gestito tutto con grande professionalità, con il sorriso sulle labbra e la totale disponibilità. Grazie anche al Suo supporto, la nostra squadra ha potuto fare un buon lavoro per il paese in questi anni. Grazie Franco ed auguri per questa nuova fase della tua vita!", ribadisce l'ex sindaco Ferruccio Fazio.

"Un sincero e sentito ringraziamento a Franco per la professionalità, la disponibilità e l’impegno dimostrati in questi anni e i migliori auguri per una pensione serena e ricca di soddisfazioni", commentano dall'attuale Amministrazione.

"Competenza, disponibilità e grande umanità: il suo supporto è stato prezioso nell’attività amministrativa e la sua presenza mancherà molto", aggiunge la consigliera Anna Nasi.

Con la pensione si chiude una lunga stagione di lavoro, ma resta il segno concreto di una presenza che ha accompagnato la vita del paese per tanti anni.

A Franco va il ringraziamento dell’intera comunità per l’impegno, la disponibilità e lo spirito di servizio dimostrati. Ora è tempo di godersi un meritato riposo, con più spazio per sé, per la famiglia e per le passioni.

L’augurio più sincero è che questa nuova fase della vita sia ricca di serenità e soddisfazioni, con lo stesso sorriso e la stessa energia con cui ha servito Garessio per tanti anni.