A Cuneo si manifesta in solidarietà delle donne iraniane

Una manifestazione di solidarietà alle donne iraniane “che nel loro paese stanno combattendo per la Libertà e la democrazia”. Organizza l'ANPI, l'associazione medici e farmacisti democratici iraniani residenti in Italia e l'associazione Iran Libero e Democratico” . Appuntamento giovedì 6 ottobre in piazzetta Audifreddi dalle 17.30 alle 18.30

“Un momento di riflessione e di solidarietà per Masha Amini di 22 anni, picchiata violentemente, incarcerata e morta tre giorni per avere i capelli fuori dal velo. Per Hadis Najafi, una delle ragazze simbolo della protesta, uccisa a 20 anni da sei proiettili. Per le 300 persone, donne e uomini, che sono stati ammazzati. Per gli oltre 13000, numero in difetto, arrestati fino ad oggi. Noi non possiamo lasciarli soli”, scrivono gli organizzatori.