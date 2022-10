La stagione teatrale fossanese è sold out già in prevendita

Prima ancora che si apra il sipario è già un successo. La stagione teatrale fossanese organizzata da La corte dei folli e legata al premio “Folle d’oro” ha raggiunto il sold out in prevendita. Tutti i posti disponibili al teatro i Portici sono già occupati da chi ha scelto di sottoscrivere, o rinnovare, l’abbonamento ai cinque spettacoli in cartellone. Una conferma della grande voglia di teatro dei fossanesi, ma anche del grande lavoro fatto in questi anni dall’associazione culturale e compagnia teatrale locale. Proporre spettacoli, coltivare nuovi talenti e più in generale “fare cultura” teatrale. Questa la mission de La corte dei folli che anche durante gli anni del Covid non si è data per vinta e nonostante i teatri chiusi ha continuato ad esserci e parlare di teatro grazie a dirette Facebook e incontri on line. Poi la ripresa delle attività in presenza e oggi questo grande risultato. In contemporanea, in questi mesi la compagnia è stata impegnata nell’organizzazione di una serie di appuntamenti dedicati a Dante Alighieri. Anche in questo caso un successo. anche per gli incontri con il Dante Alighieri di Saulo Lucci.

“Quello del pubblico è il più bel premio che si potesse ottenere – commenta il direttore artistico Pinuccio Bellone -. È un riconoscimento per il nostro impegno, per la qualità della proposta culturale, e insieme uno stimolo a continuare su questa strada e impegnarci sempre di più per far vivere il teatro”.

Dopo il sold out in prevendita si è anche creata una “lista d’attesa” di persone che hanno lasciato il loro nominativo in caso si liberino posti nelle varie serata. Per saperne di più si possono contattare i numeri 347.3029518 o 335.7540528.

Di seguito il programma della stagione:

Martedì 4 ottobre, ore 20,45: Compagnia Filodrammatica Ornese di Vimercate (Mi) “Novecento” di A. Baricco, regia di Fabrizio Perrone e Mattia Nodari.

Martedì 11 ottobre, ore 20,45: Compagnia Giardini dell’Arte Aps di Firenze “La gatta sul tetto che scotta” di T. Williams, regia di Marco Lombardi.

Martedì 18 ottobre, ore 20,45: Compagnia Ronzinante Teatro Aps di Merate (Lc) “Tre sull’altalena” di L. Lunari, regia di Michele Masullo e Beppe Colella.

Martedì 25 ottobre, ore 20,45: Compagnia dell’Orso di Lonigo (Vi) “Trappola per un uomo solo” di R. Thomas, regia di Paolo Marchetto.

Martedì 8 novembre, ore 20,45: Compagnia Grandi Manovre di Forlì (Fc) “La soglia” di M. Azama, regia di Loretta Giovannetti.