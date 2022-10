Al via il progetto “16% giovani al centro” a Tarantasca

Come già annunciato a giugno partirà a Tarantasca, Busca e nella Frazione intercomunale di San Chiaffredo il progetto “16% giovani al centro”. L’iniziativa è finanziata per 40mila euro dalla Fondazione Crc, sul bando “Giovani in contatto” seguito per il Comune di Tarantasca dal consigliere Manuel Cesana e per il Comune di Busca dalle assessore Beatrice Aimar e Lucia Rosso.

Il progetto è iniziato nei mesi scorsi con dei tavoli di lavoro per tutti gli organizzatori e un percorso di capacity building (ossia sviluppo delle capacità) con Eclectica, a cura della Fondazione Crs, per gli educatori delle due cooperative coinvolte, Insieme a voi e Caracol, che lavoreranno con i ragazzi.

A Tarantasca si partirà venerdì 14 ottobre e l’evento è rivolto ai giovani delle nostre comunità ed in particolare i ragazzi dalla quarta elementare alla terza media al fine di offrire un multispazio del tempo in cui unire il sostegno all’apprendimento e l’aggregazione sociale attraverso la creazione di uno spazio compiti e studio ed un centro aggregativo di svago e di crescita.

Grazie alla preziosa collaborazione con l’Istituto Comprensivo "Isoardo-Vanzetti" CentalloVillafalletto-Tarantasca rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof. Stefania Magnaldi e al corpo docente si aprirà uno spazio compiti e studio presso i locali della Scuola Primaria in Piazza Marconi. Il centro aggregativo invece, che ha l’obiettivo di offrire ai ragazzi uno spazio in cui poter crescere, condividere esperienze, giocare ed imparare, avrà sede nel Salone Polivalente in Piazza Fratelli Giordana. I ragazzi saranno seguiti da operatori specializzati delle Cooperative “Insieme a Voi” e “Caracol”.

Le attività si svolgeranno tutti i venerdì a partire da venerdì 14 ottobre e si struttureranno in questo modo: alle ore 14,30 ritrovo per i ragazzi che aderiscono allo spazio compiti e studio presso la Scuola Primaria di Tarantasca – attività di aiuto compiti e sostegno allo studio; alle ore 16,30 spostamento dalla Scuola Primaria al centro aggregativo nel Salone Polivalente in Piazza Fratelli Giordana e ritrovo con i ragazzi che aderiscono al centro aggregativo e ad attività ricreative ed infine alle ore 17,30 vi sarà il termine delle attività.

È organizzata una riunione informativa e di inizio del progetto rivolta ai genitori ed ai ragazzi di Tarantasca per venerdì 7 ottobre alle ore 17,30 presso il Salone Polivalente in Piazza Fratelli Giordana a Tarantasca. Qui si avrà modo di conoscere gli operatori che opereranno sul campo e gli organizzatori del progetto, chiedere informazioni e aderire al progetto.

Sono aperte sin d’ora le adesioni da inviare entro e non oltre il 12/10/2022 alla mail saracastello178@gmail.com specificando nome e cognome del ragazzo/a, un numero di telefono cellulare di riferimento di un genitore e le attività che si intendono svolgere (sostegno all’apprendimento e/o centro aggregativo, è possibile aderire anche ad una sola delle due proposte).

La partecipazione è gratuita, senza obbligo costante di frequenza.

Deve essere concepito come un polo aperto in cui poter partecipare al fine di poter accrescere le proprie capacità di apprendimento e di inserimento sociale. Per informazioni e dettagli si prega di consultare il sito

http://www.comune.tarantasca.cn.it/Home/DettaglioNews

Info: www.giovanincontatto.it scrivere alla mail saracastello178@gmail.com oppure chiama l’organizzatore di Tarantasca Manuel Cesana al 345 330 3605 Con Consorzio socio assistenziale del cuneese Istituto scolasticocomprensivo "Carducci" Busca, Istituto scolastico somprensivo "Isoardo-Vanzetti" Centallo-Villafalletto-Tarantasca, Insieme a Voi Cooperativa Sociale Onlus, Cooperativa Caracol , Consulta delle Famiglie di Busca, Associazione Crescere, Associazione Idee.com, Associazione Ingenium APS.