Alpinista di Cherasco precipita e muore durante escursione al Roc della Niera, in territorio francese

Tragedia in montagna nel pomeriggio di oggi, martedì 4 ottobre. Un alpinista ha perso la vita precipitando durante un’escursione ai 3mila metri di altitudine del Roc della Niera, in territorio francese.



L'allarme è stato lanciato dai compagni di escursione intorno alle 16, sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il Servizio Regionale di Elisoccorso.

L'eliambulanza che ha sbarcato l'equipe sanitaria e il tecnico del Soccorso Alpino, ma purtroppo tutte le manovre per rianimare il paziente non hanno avuto avuto, purtoppo esito positivo.

Nel frattempo è stata elitrasportata sul luogo dell'incidente una squadra a terra del Soccorso Alpino che ha collaborato al recupero dei compagni di escursione e ha preso in custodia la salma in attesa dell'autorizzazione alla rimozione.

I soccorritori della gendarmeria sono intervenuti verso le 18 su Roc della Niera, dal versante francese. Le operazioni di recupero della salma, sono state poi portate avanti dagli operatori del soccorso alpino italiano.

A perdere la vita Marco Rodolfo Valente, classe 1950, nato a Genova e residente nel comune di Cherasco.

Sotto il coordinamento dei Carabinieri e in seguito al confronto con le autorità francesi, poiché la vittima si trovava in zona di confine, il magistrato ha autorizzato il recupero che è stato effettuato dall'eliambulanza che ha consegnato la salma ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria.

La salma è stata condotta presso la camera mortuaria dell'ospedale di Saluzzo.