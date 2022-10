Undicesima edizione della Randonnée del Marrone - primo Memorial Claudio Martini

Sabato 16 ottobre dalle ore 7 alle ore 16 sarà possibile partecipare all’ 11esima edizione della Randonnée del Marrone, presso Parco Fluviale Gesso & Stura c/o CASA DEL FIUME Alba. A partire da quest’anno, la manifestazione non competitiva sarà in memoria di Claudio Martini (1962-2021): “un amico, una persona rispettabile e amante del ciclismo” come lo ricorda Nino Piero Bosio, presidente e anima dell’ASD CUNEO BIKE.

L’obiettivo della Randonnée del Marrone non sarà solo offrire a tutti i ciclisti l’opportunità di godersi a pieno una giornata con altri praticanti ed amici accomunati dalla stessa passione, bensì anche quello di tenere vivo il ricordo di un compagno di squadra molto caro.

“Sentivo il bisogno di fare qualcosa di concreto- continua Nino Piero Bosio- un gesto altruista, eticamente corretto e dovuto, per ricordare la sua figura, una persona che per tutta la vita ha sempre messo al primo posto gli altri. Data la sua bontà d’animo, non ci si poteva limitare a esprimere la propria mancanza “online”, bensì era necessario ricordarlo assieme a una delle sue più grandi passioni: la bici.” Ed è proprio questo pensiero che ha spinto ed invogliato il presidente dell’ASD CUNEO BIKE ad annunciare il primo Memorial per Claudio Martini, “uno dei tanti” come si spera, assieme all’organizzazione di altre diverse iniziative e progetti.

Come gli anni precedenti, la Randonnée prevederà un percorso di 68km e un altro di 135km, con tempo massimo per quest’ultimo di 9 ore.

“L’obiettivo non è arrivare per primi, ma godersi la giornata. È bene tenere a mente il nostro motto: né forte, né piano, ma sempre lontano” replica, infine, il signor Bosio sottolineando così l’importanza del piacere dell’esperienza vissuta piuttosto che l'arrivo a destinazione o della vittoria in sé.

Ogni ciclista è tenuto a versare prima della partenza, la quota di iscrizione di 15,00 € alla ASD organizzatrice della Randonnée e di accettare senza riserve quanto previsto dal regolamento pubblicato in calce. Si ha altresì l’obbligo di sottoscrivere con firma leggibile il “modulo dichiarazione di responsabilità / liberatoria” e di servirsi del ROAD BOOK, predisposto dall'ASD CUNEO BIKE oppure scaricare online la traccia GPX Openrunner sul proprio device e seguire il percorso preferito. È bene ricordare, inoltre, che ogni partecipante deve essere a conoscenza che la ASD organizzatrice della randonnée non presidia il percorso e pertanto egli è in libera escursione personale. Si dovrà infine osservare lungo il percorso le norme del Codice della Strada.

La Cuneo Bike NON è tenuta al recupero di (eventuali) dispersi sul territorio.

Per maggiori informazioni e chiarimenti visitare il sito

