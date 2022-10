Guardiaparco cercasi al Parco Alpi Marittime: cinque i posti a tempo indeterminato

Al via al Parco Alpi Marittime il bando di corso pubblico per la copertura di cinque posti come "Guardiaparco-Agente di vigilanza". Si tratta, ovviamente, di posti a tempo pieno e indeterminato.



Le iscrizioni si possono presentare fino alle 12 del 3 novembre.



Tutte le informazioni relative al bando si possono scaricare DA QUESTO LINK. QUI, invece, si può procedere con l'iscrizione.