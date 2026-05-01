Buon 1° Maggio, oggi la festa dei lavoratori si celebra in Granda all'insegna della dignità e dell'arte: il programma

Lavoro dignitoso, contrattazione, intelligenza artificiale: sono solo alcune delle tematiche al centro al centro del tradizionale appuntamento del Primo Maggio - promosso da Cgil, Cisl e Uil - che si svolge oggi centro di Cuneo, in piazza Foro Boario, in occasione della festa dei lavoratori.

L’appuntamento unitario dei sindacati confederali per la festa dei lavoratori, prevede lo start alle 9.30. Al comizio interverranno delegate e delegati per poi dare la parola ai segretari generali Armando Dagna, Enrico Solavagione e Piertomaso Bergesio rispettivamente segretari generali di Uil, Cisl e Cgil Cuneo.

“Il primo maggio è un appuntamento fondamentale per ricordare e rivendicare le lotte di intere generazioni di lavoratori e lavoratrici, evidenziano i tre segretari generali. Non è solo una ricorrenza celebrativa, è soprattutto un'occasione per guardare al presente ed al futuro, in un contesto economico e sociale in profonda trasformazione. Il tema di questo primo maggio è lavoro dignitoso, contrattazione, nuove tutele, nuovi diritti, in un'epoca segnata da innovazioni tecnologiche sempre più rapide. Difronte a questi cambiamenti epocali c'è la necessità di individuare nuove tutele e diritti che si adattino alla realtà contemporanea. Il lavoro dignitoso è avere condizioni di lavoro giuste, una retribuzione equa e sicurezza sul lavoro, deve rispettare i diritti fondamentali della persona”.

Parallelamente al parco della Resistenza, a partire dalle 11, sono in programma una serie di eventi collaterali fino a mezzanotte. Il parco quindi si trasformerà in uno spazio aperto alla cittadinanza con concerti, spettacoli, interventi, cucina popolare, area bar, stand e banchetti delle realtà del territorio.

Alle ore 12.30 è in programma la pastasciutta antifascista (prenotazioni via WhatsApp al 347 7213275).

Il pomeriggio si apre dalle ore 15 con i concerti di Music for Freedom, Noe Canta, BJ e Triorà. Alle ore 18 salirà sul palco Massimiliano Loizzi, attore, scrittore, performer, membro del collettivo satirico Il Terzo Segreto di Satira: il suo lavoro unisce teatro civile, comicità e narrazione contemporanea, con uno stile diretto e incisivo che attraversa temi sociali e politici, costruendo un dialogo vivo e coinvolgente con il pubblico.

Alle ore 19 è prevista una merenda sinoira.

La serata proseguirà dalle ore 20 con il concerto di Nede, giovane artista che unisce rap, elettronica e influenze soul in uno stile energico e personale, affrontando temi sociali e introspezione con freschezza. A seguire Lou Tapage, storica formazione occitana che fonde musica tradizionale e sonorità moderne in un live travolgente, capace di coniugare identità culturale e attitudine contemporanea.

Chiudono i Fratelli di Soledad, band simbolo della scena combat folk italiana, attiva da decenni con un repertorio che mescola rock, folk e impegno sociale, portando sul palco energia, memoria e resistenza.

"L’arte, riferiscono gli organizzatori, si fonderà all’impegno sociale e durante i concerti verranno lanciati brevi messaggi che richiameranno gli articoli della Costituzione dedicati al lavoro, alla giustizia sociale, alla pace e alla democrazia. Una giornata per stare insieme, celebrare i diritti, la cultura e la dignità del lavoro, senza togliersi il cappello".

Parallelamente al parco della Resistenza, a partire dalle 11, sono in programma una serie di eventi collaterali fino a mezzanotte. Il parco quindi si trasformerà in uno spazio aperto alla cittadinanza con concerti, spettacoli, interventi, cucina popolare, area bar, stand e banchetti delle realtà del territorio.

Alle ore 12.30 è in programma la pastasciutta antifascista (prenotazioni via WhatsApp al 347 7213275).

Il pomeriggio si apre dalle ore 15 con i concerti di Music for Freedom, Noe Canta, BJ e Triorà. Alle ore 18 salirà sul palco Massimiliano Loizzi, attore, scrittore, performer, membro del collettivo satirico Il Terzo Segreto di Satira: il suo lavoro unisce teatro civile, comicità e narrazione contemporanea, con uno stile diretto e incisivo che attraversa temi sociali e politici, costruendo un dialogo vivo e coinvolgente con il pubblico.

Alle ore 19 è prevista una merenda sinoira.

La serata proseguirà dalle ore 20 con il concerto di Nede, giovane artista che unisce rap, elettronica e influenze soul in uno stile energico e personale, affrontando temi sociali e introspezione con freschezza. A seguire Lou Tapage, storica formazione occitana che fonde musica tradizionale e sonorità moderne in un live travolgente, capace di coniugare identità culturale e attitudine contemporanea.

Chiudono i Fratelli di Soledad, band simbolo della scena combat folk italiana, attiva da decenni con un repertorio che mescola rock, folk e impegno sociale, portando sul palco energia, memoria e resistenza.

"L’arte, riferiscono gli organizzatori, si fonderà all’impegno sociale e durante i concerti verranno lanciati brevi messaggi che richiameranno gli articoli della Costituzione dedicati al lavoro, alla giustizia sociale, alla pace e alla democrazia. Una giornata per stare insieme, celebrare i diritti, la cultura e la dignità del lavoro, senza togliersi il cappello".