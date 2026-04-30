A Sampeyre il gruppo Teatro Angrogna presenta “Racconti dell’altra metà del cielo"

Venerdì 8 maggio alle 21:15 appuntamento a ingresso libero con la compagnia del Gruppo Teatro Angrogna. Artisti di lunga data, che da alcuni anni ci vengono a trovare per condividere i loro canti e testi con noi.

Questa volta ci presentano “Racconti dell’altra metà del cielo", spettacolo e considerazioni sulla condizione femminile.

Con Maura Bertin, Grazia Bordini, Marisa Sappé, Renato Peraldo e Jean Louis Sappé. Regia di Claudio Raimondo con Erica Malan e Marco Rovara.

Il Gruppo Teatro Angrogna (GTA), fondato nel 1972 da Jean Louis Sappé e guidato da Claudio Raimondo, è una compagnia teatrale piemontese radicata nella cultura valdese. Con oltre 50 anni di attività, propone un teatro di impegno civile, denuncia sociale, Resistenza e storia popolare, con spettacoli rappresentati in Italia e all'estero.

Si concentra su storie di libertà, democrazia, resistenza all'oppressione e la storia del popolo valdese. Nato per narrare dinamiche sociali (es. Caro padre, la guerra è ingiusta, La boje!), il gruppo ha sviluppato negli anni spettacoli come La Maciverica (1987) e la trilogia sulla storia valdese, conclusa con Barbet. Il GTA ha portato i suoi spettacoli in tutta Italia e in Europa (Francia, Svizzera, Germania, Danimarca), arrivando fino alle comunità valdesi in America Latina.

