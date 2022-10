Il volley villanovese in lutto per la scomparsa di Domenico Bongiovanni, storico custode del Pala Tomatis

Lutto a nel monregalese per la scomparsa di Domenico Bongiovanni, che si è spento il 3 ottobre all'età di 77 anni. Nell'ambiente del volley locale lo conoscevano tutti perché per anni era stato il custode del pala Tomatis di Villanova Mondovì.

"Tutti quelli che sono passati al PalaTomatis - scrivono dal Volley Villanova non possono non ricordare 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗼 che fa cucù dalla tenda in cima alle scale durante le partite, il suo scambiare opinioni di gioco con i giocatori/giocatrici in panchina e sgridare benevolmente, con un sorriso, i nostri atleti/e se avevano perso.