Caro bollette, Salmour riduce l'illuminazione notturna: chiusi i parchi giochi dal tramonto all'alba

Infatti, considerato l’attuale contesto storico di emergenza energetica che ha forti ricadute sul livello locale e sulle gestione degli enti territoriali, diminuendo l'autonomia gestionale per quanto riguarda gli spazi pubblici fruibili ventiquattr'ore, l'amministrazione ha ritenuto di limitarne la fruizione alle sole ore diurne razionalizzando la spesa per la loro illuminazione necessaria dopo il tramonto.

In questo modo si possono recuperare risorse economiche da destinare a servizi effettivamente non comprimibili.

Il provvedimento emanato sottolinea come "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana..."

È dunque risultato necessario modificare la disciplina di fruizione delle aree a parco e verde pubblico, vietandone l'uso in orario serale in assenza della adeguata illuminazione.

In particolare l'area parco giochi sita in via delle Aie è accessibile, fino a nuova regolamentazione, dall'alba al tramonto, e sono vietati accessi in altri orari anche tramite l'affissione di apposita segnaletica.