L'arrivo del Presidente Mattarella ad Alba, accolto da un tripudio di folla [FOTO e VIDEO]

Un vero tripudio di folla e di Tricolori per l'arrivo del Presidente Sergio Mattarella ad Alba. Ad accoglierlo davanti all'ingresso del teatro Sociale Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. Oltre a lui anche il presidente della Provincia Luca Robaldo e il sindaco di Alba Carlo Bo. Presenti tutte le principali autorità ed istituzioni della Granda, tra cui 124 sindaci in fascia tricolore.

Solo un quarto d'ora di ritardo per il Presidente, accolto davvero come una star dalle centinaia e centinaia di persone in attesa, ad Alba per una visita storica. L’ultima visita di un presidente della Repubblica ad Alba fu infatti nel novembre 1994, dopo l’alluvione, quando venne Oscar Luigi Scalfaro.

Mattarella presenzierà anche al taglio del nastro della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. La cerimonia di oggi è legata al centenario dalla nascita di Beppe Fenoglio e al bicentenario dalla nascita di Michele Coppino, ministro del Regno che, sotto i governi Depretis, rese obbligatoria e gratuita l’istruzione pubblica sino ai 9 anni.