Lunghe code a Cuneo per eleggere i rappresentanti dei comitati di quartiere e frazioni

Alta la partecipazione dei residenti alle elezioni dei comitati di quartiere e di frazione di Cuneo. Sono al voto: Cuneo nuova, Centro storico, San Paolo, Basse Sant’Anna/Borgo Nuovo, Gramsci e Donatello e, tra le frazioni, Cerialdo, Confreria, San Rocco Castagnaretta, Roata Rossi, San Benigno, Ronchi, Roata Canale e Spinetta.

Come si vede dalle foto, per il comitato di quartiere Cuneo Centro ci sono lunghe code in piazzetta Audifreddi. Le votazionio si svolgeranno oggi, sabato 8, e domani, domenica 9 ottobre.

Ogni quartiere e frazione ha organizzato le votazioni con modalità e orari differenti, per cui sarà necessario fare riferimento ai singoli comitati per ottenere le informazioni necessarie sulle modalità di voto.

Si rammenta che possono partecipare al voto le persone maggiorenni che hanno uno dei seguenti requisiti: residenza, esercizio di una attività economica o professionale, proprietà di immobili, legali rappresentanti di associazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato aventi sede nel quartiere o nella frazione.