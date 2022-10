Comune di Limone Piemonte in lutto: è morto il consigliere comunale Luciano Pisu

"La notizia della morte di Luciano ci ha colti impreparati. Era una persona buona, gentile e altruista, un GRANDE UOMO, sempre in prima fila per il bene degli altri. Ha salvato molte vite nella sua carriera di comandante della stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Limone Piemonte e anche nei giorni dell’alluvione dell’ottobre 2020, nonostante le precarie condizioni di salute, non si è tirato indietro, sempre in prima fila per coordinare le operazioni di soccorso e di recupero.

Come Consigliere comunale delegato, ricordiamo il suo impegno nella ricostituzione del Gruppo di Protezione Civile locale.

Per la comunità limonese la scomparsa di Luciano rappresenta una grande perdita. Da parte dell’Amministrazione e di tutti i cittadini limonesi, porgo alla sua alla sua famiglia le più sentite e cristiane condoglianze".

Con queste parole il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi ha espresso il profondo cordoglio, a nome dell'amministrazione, per la morte di Luciano Pisu, deceduto ieri sera 8 ottobre all'ospedale di Cuneo. Pisu aveva 63 anni.

Malato da tempo, era in attesa di trapianto. Una complicazione improvvisa e l'intervento, d'urgenza, lo scorso venerdì. Purtroppo, nonostante l'operazione fosse andata bene, non ce l'ha fatta. La sua scomparsa lascia un grande vuoto in paese, dove era conosciuto e benvoluto da tutti.

I funerali saranno celebrati martedì 11 ottobre, alle 14.30, nella chiesa di San Dalmazzo a Borgo San Dalmazzo. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale.