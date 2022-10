Auto fuori strada tra Carrù e Trinità: morta una donna di 42 anni

E' un bollettino di guerra. Un altro incidente mortale sulle strade della Granda. A perdere la vita una donna di 42 anni di Sant'Albano Stura.

E' accaduto attorno alle 15 di oggi 10 ottobre sulla provinciale 191, in frazione Molini di Trinità. La donna alla guida dell'auto, una Smart, è uscita di strada finendo in un canale irriguo, senza coinvolgere altri mezzi.

Sul posto sono presenti una medicalizzata del 118, l'elisoccorso, i vigili del fuoco di Mondovì e Fossano e i carabinieri di Trinità.

La strada è chiusa al traffico.

Quello di oggi è il quarto incidente mortale in meno di 72 ore. Venerdì sera la morte di Marco Burdese, padre 45enne di Marene, deceduto sulla Strada Reale. Ieri, nel tardo pomeriggio, la morte di Martina Casale, 18 anni appena. In auto con lei, è gravissimo anche il cugino e ferito, in condizioni meno gravi, il fratello della ragazza.

Stanotte, a Govone, la morte di un 30enne astigiano, Domenico Giolito.

Con questo ennesimo incidente salgono a 39, dall'inizio dell'anno, i morti per incidente stradale in provincia di Cuneo.