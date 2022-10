Chi non si è mai chiesto “Come faccio a farmi capire dal mio capo o dal collega?” Oppure “Perché parlo e i miei figli non mi ascoltano?”. Chi non ha provato almeno una volta l’esperienza sgradevole di non sentirsi compreso?

La sensazione è sconfortante, ma la soluzione è semplice. Giovedì 13 ottobre alle 18 nella Casa del Quartiere Donatello, in via Augusto Rostagni a Cuneo si terrà infatti la presentazione gratuita del corso “Comunicare in modo efficace con la PNL”.

L’Open Day è stato pensato apposta dalla dottoressa Maria Marengo, trainer in Programmazione Neuro Linguistica, per illustrare diffusamente questa efficace disciplina che può rivoluzionare le nostre vite, aiutandoci a prendere coscienza dell’importanza del nostro linguaggio e imparare a comunicare al meglio.

La dottoressa Maria Marengo, Executive Coach (con qualifica ICF PCC), presenterà i temi che verranno trattati durante le sette lezioni in cui si articolerà il corso e in quella che, di fatto sarà una prima “lezione” gratuita.

La docente anticipa: «La Programmazione Neuro Linguistica è un metodo accessibile a tutti ed estremamente efficace per migliorare la comunicazione di tutti i giorni. Non occorre una formazione scolastica specifica, ma solo la voglia di apprendere, di comunicare in modo efficace senza fraintendimenti nelle diverse situazioni a seconda dell’interlocutore che ci troviamo di fronte.

I benefici che si traggono dall’applicazione di questa tecnica sono tangibili subito e hanno risvolti positivi in ogni ambito: a casa, al lavoro o nella ricerca di lavoro, con gli amici, nel tempo libero. La sensazione di non essere compresi o ascoltati sarà solo più un ricordo!»

Il corso inizierà sabato 29 ottobre, a settimane alterne, dalle 9.30 alle 12.30, per un totale di 21 ore, suddivise in 7 lezioni. Al termine potrà essere rilasciato un attestato di frequenza.

Per chi si iscrive durante l’Open Day è previsto uno sconto del 10% sul corso.

Per informazioni: 338-76.10.084; info@mariamarengo.it

https://mariamarengo.it/comunicare-in-modo-efficace-con-la-pnl-al-via-il-corso-a-cuneo/