Tutto pronto a Bra per il 7° meeting provinciale dell’ANIOC

Attesa la partecipazione delle massime personalità, autorità civili e militari della Provincia, Associazioni d’Arma e Civili, delegazioni e vertici dell’ANIOC, tra cui il delegato regionale, Cavaliere di Gran Croce, Carlo Varni, il delegato provinciale, Commendatore Clemente Malvino ed il delegato braidese Stefano Milanesio. Saranno presenti anche delegazioni dell’Ordre du Merite e Legion d’Honneur francesi. Naturalmente, l’invito è esteso a tutti i famigliari, amici e simpatizzanti dell’ANIOC.

"Siamo davvero onorati che i riferimenti associativi a noi superiori abbiano creduto nella Delegazione ANIOC di Bra" - afferma il Cav. Stefano Milanesio, Delegato ANIOC Bra, che aggiunge - "Ai ringraziamenti dovuti e doverosi agli amici Varni e Malvino, non posso non esser riconoscente al ns. Direttivo, in particolare a Giacomo Berrino valido Segretario, ma anche a Giacomo Pirra e Luigi Purcaro preziosi collaboratori: insieme abbiamo fatto nostri aspetti legati a comunità e sociale, per un'azione che ci auguriamo possa essere apprezzata. In merito l'occasione del ritrovo porterà ad affiancare due realtà che da tempo lavorano in contesti di disagio e sofferenza, nello specifico l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule e SOS Bra chiama Bra: entrambe svolgono un'azione meritevole e meritoria che ANIOC vuole riconoscere in modo concreto ed ufficiale con un sostegno che siamo certi permetterà di meglio assolvere progetti d'indubbia utilità."