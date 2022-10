IPhone 11: caratteristiche e funzionalità

Il brand Apple è indubbiamente tra i più amati al mondo, soprattutto per ciò che riguarda i modelli di smartphone proposti, sempre più innovativi e versatili. Gli iPhone sono infatti tra i telefoni più acquistata su scala mondiale e l’azienda cerca dunque di rimanere al passo con i tempi e con le richieste dei consumatori sfornando ogni anno nuovi modelli che superano i precedenti. Allo stesso tempo però, anche le uscite precedenti rimangono top di gamma per lungo tempo, tanto da poter essere acquistati anche a distanza di anni con la certezza di comprare un prodotto di qualità. Tra i modelli più apprezzati degli ultimi anni troviamo iPhone 11: ecco tutto ciò che serve sapere su questo smartphone.

Prezzo di fabbrica e ricondizionato

Prima di tutto, uno degli argomenti che sta più a cuore ai consumatori alla ricerca di un nuovo smartphone riguarda il prezzo. Come sappiamo, gli iPhone molto spesso si presentano a costi abbastanza elevati e che dunque limitano le possibilità di molte persone. Per ciò che riguarda nello specifico iPhone 11, questo modello nuovo di fabbrica, uscito nel 2019, ha un costo che ancora oggi si aggira sui 600 euro.

Per non rinunciare alla qualità di questo smartphone cercando di risparmiare il più possibile, si può tuttavia optare per la versione iPhone 11 ricondizionata di Certideal. Questo significa acquistare un telefono usato ma in ottime condizioni e riportato alle impostazioni di fabbrica con tutti i dovuti controlli da aziende specializzati o dalla stessa azienda produttrice. Una soluzione molto vantaggiosa per poter avere la qualità di uno smartphone top di gamma ma a prezzi decisamente più apprezzabili.

Inoltre, scegliendo uno smartphone ricondizionato è possibile fare la propria parte verso la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente, poiché in questo modo si dona una nuova vita a un dispositivo tecnologico che in alternativa diventerebbe un rifiuto RAEE da smaltire e con un potenziale impatto notevole sull’ambiente.

Caratteristiche e funzionalità di IPhone 11

Per ciò che riguarda le caratteristiche di questo modello, dal punto di vista estetico si presenta in diverse varianti di colore con dimensioni di 150, 9 mm x 75,7 mm; 8,3 mm di spessore e peso di 194 g. È inoltre possibile scegliere tra tre diverse capacità di memoria: 64GB, 128GB o 256GB. Il sistema operativo mobile è iOS 15 e il dispositivo è Dual Sim. Il display dall’ampia gamma cromatica con Liquid Retina HD è un LCD all‑screen Multi‑Touch da 6,1" con tecnologia IPS.

IPhone 11 presenta inoltre doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e ultra‑grandangolo, e molteplici funzionalità innovative per scattare foto ad alto livello e registrare video in alta risoluzione. Tra le molteplici funzionalità di geolocalizzazione e connettività troviamo GPS/GNSS integrato, Wi-Fi, bussola digitale e rete cellulare.

Ma le funzionalità e le app già integrate nel dispositivo sono tantissime: chiamate audio e video, riproduzione audio e video, Siri, IMovie, Keynote, ITunes, e molto altro. Non mancano nemmeno funzionalità legate all’accessibilità per aiutare persone affette da disabilità motorie, uditive, visive e cognitive a sfruttare al meglio e al massimo il dispositivo nelle sue molteplici funzionalità.