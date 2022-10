Le 3 criptovalute da monitorare questo mese secondo gli esperti

A partire da novembre 2021 le criptovalute hanno subìto un vero e proprio crollo, con una capitalizzazione di mercato che è passata da tre trilioni di dollari a un solo trilione: tutto ciò è stato conseguenza dell'elevata inflazione e della situazione economica che ha interessato tutto il mondo.

Tuttavia sembra che il mercato delle criptovalute stia iniziando a riprendersi. Se stai cercando le migliori proposte in cui investire questa settimana, ecco di seguito qualche suggerimento:

Tamadoge - La migliore criptovaluta su cui investire nel 2022

IMPT - Un ecosistema incentrato sulla sostenibilità ambientale

Bitcoin - Considerato un investimento sicuro dagli esperti

A cosa bisogna prestare attenzione quando si investe in criptovalute?

Anche se il mercato delle criptovalute è popolare e consolidato, non è ancora ben regolamentato, per cui si può incappare in delle truffe. Si tratta inoltre di un mercato imprevedibile, in cui gli investitori possono guadagnare milioni impiegando piccole somme di denaro: anche per questa ragione è fondamentale capire quale progetto scegliere.

Per comprendere quale criptovaluta sia la più valida, devi conoscere fattori come quanto è grande il supporto della comunità del progetto che ti interessa, quali sono le loro previsioni in termini di prezzo e se si prospetta un futuro nel mercato.

Tamadoge: la migliore criptovaluta su cui investire nel 2022

Tamadoge (TAMA) è una nuova criptovaluta con un reale utilizzo dei token: a differenza di altre, TAMA ha un forte caso d'uso e la si impiega nel gioco omonimo, dove gli utenti possono far crescere, allevare e far combattere i loro animali virtuali NFT. La moneta ha avuto una prevendita di successo, durante la quale sono stati raccolti quasi 19 milioni di dollari.

Attualmente la criptovaluta è disponibile su vari exchange: OKX, Uniswap, Bitmart, LBank e MEXC e ha la concreta possibilità di essere listato anche su Binance. Le previsioni riguardanti questa meme coin sono buone, tanto che gli esperti si aspettano un aumento di valore pari a 10 o addirittura 50 volte entro la fine del 2023.

Va sottolineato che il 5% dell’importo speso nello store di Tamadoge verrà bruciato ogni mese rendendo il token deflazionistico, mentre il 65% rimanente sarà distribuito tra i giocatori che hanno più punti Doge.

Considerando che il progetto ha un forte caso d'uso e il supporto di una nutrita comunità, TAMA dovrebbe essere la tua prima scelta se non sai su quale criptovaluta investire.

IMPT – Un ecosistema incentrato sulla sostenibilità ambientale

IMPT è un grande ecosistema basato sulla blockchain, che collega aziende e marchi socialmente responsabili con individui e altre aziende che desiderano ridurre la propria impronta di carbonio.

La piattaforma consente quindi a utenti, marchi e aziende di ridurre il loro impatto dannoso sull'ambiente, nel modo più sicuro ed efficiente possibile. Attualmente il progetto ha il supporto di oltre 10.000 società.

Sulla piattaforma Impt.io, gli utenti possono acquistare, vendere o ritirare i propri crediti di carbonio: questi vengono poi convertiti in NFT, che gli utenti possono scambiare con valute fiat o altre criptovalute.

Uno dei punti di forza di questo ecosistema è il fatto che sia alimentato da un’eccedenza di energia pulita, verde e rinnovabile, idroelettrica e generata ai piedi delle Alpi meridionali della Nuova Zelanda.

Gli utenti potranno anche guadagnare i loro token IMPT acquistando, sul widget online della piattaforma, alcuni dei marchi più famosi al mondo, che supportano questo ecosistema.

In questo momento i token IMPT possono essere acquistati sul sito della piattaforma per 0,018 centesimi di dollaro. La prevendita durerà fino a che non verranno venduti tutti i 600.000.000 token o fino al 25 novembre.

Ma come fare per acquistarli? Dovrai prima iscriverti alla piattaforma Impt.io e usare carta di credito o criptovalute; successivamente, potrai convertirli in crediti di carbonio, che verranno coniati come NFT da detenere o vendere.

Come forse saprai, il prezzo di prevendita è quasi sempre quello più basso, quindi se stai cercando una coin in cui investire supportando la sostenibilità, i token IMPT sono la scelta migliore.

Bitcoin: sempre un investimento sicuro, secondo gli esperti

Bitcoin è la regina delle criptovalute: il suo prezzo può determinare quello delle migliori altcoins. Bitcoin sta pian piano recuperando il suo valore e potrebbe ben presto tornare al suo antico splendore, ovvero al 2021, quando il suo prezzo era di oltre 65000 dollari.

BTC è una delle crypto più popolari al mondo con un forte caso d'uso e, anche grazie alla natura altamente deflazionistica, il suo valore continuerà a salire in futuro. Inoltre questa moneta ha un forte sostegno da parte della comunità e la totale fiducia degli investitori, che la considerano una delle più affidabili su cui investire denaro.

Investire in criptovalute è una buona idea?

In questo momento ci troviamo in una situazione di mercato ribassista, nota come bear market, e quindi potrebbe sembrare un momento poco propizio per investire. In realtà è proprio in questi momenti che si realizzano ottimi investimenti. E poi non mancano nuovi interessanti progetti che, come abbiamo visto, nascono anche in questa fase.

Però è bene ricordare che il mercato delle criptovalute è imprevedibile e che nessuno può garantire al 100% un ritorno positivo sul proprio investimento. Per contrastare questa possibilità, è bene diversificare il proprio portafoglio di criptovalute, aumentando così le probabilità di ottenere un buon profitto.

Inoltre, se investi in progetti in fase di sviluppo e in prevendita come IMPT, ci sarà una maggiore possibilità di guadagnare.

