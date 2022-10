Boves: modifiche alla viabilità in occasione della Beatificazione dei martiri

In occasione della Beatificazione dei due sacerdoti martiri di Boves che si terrà domenica 16 ottobre in frazione Madonna dei Boschi di Boves, per cui sono attese circa 3 mila persone, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità e divieti di sosta in tutta l’area interessata dalla manifestazione.

Nello specifico, dalle ore 8,00 alle ore 19 di domenica 16 ottobre, divieto di sosta con previsione di rimozione forzata nelle seguenti vie: viale Europa unita nel tratto tra via Viglione e la fine della strada; via Viglione (per i primi metri 30 nell’area a fronte dei giardini pubblici); via San Francesco nel tratto tra via F.lli Marquet e piazzale Avis Donatori di sangue - Piazza Madonna dei Boschi.

Dalle ore 8,00 di sabato 15 ottobre alle ore 19 di domenica 16 ottobre il divieto di sosta con previsione di rimozione forzata in C.so Trieste nel parcheggio prospicente il numero civico 4. Dalle ore 12 alle ore 19 l’istituzione del senso unico di marcia in via Roncaia da via Viglione e via F.lli Marquet – direzione monte.