Cuneo, Casa do Menor: 23 tonnellate di tappi di plastica per la solidarietà internazionale

Casa do Menor, la onlus fondata nel 1986 da Padre Renato Chiera, ha come obiettivo l'accoglienza dei bambini di strada e la costruzione di nuove opportunità per un futuro migliore. La sede è a Cuneo e si sviluppa su un grande numero di volontari che si ispirano dalle azioni e alla filosofia di vita di Padre Renato. Come amano ricordare dall'associazione:"I valori cardine sono l'Amore, l'essere Presenza e la Fratellanza, che travolgono tutti coloro che entrano nel mondo di Casa do Menor".

Dal 2019 Casa do Menor si occupa anche della raccolta tappi di plastica che le consente di consolidare la rete di volontari sul territorio e di racimolare fondi per i suoi progetti. Nel 2021 sono state raccolte ben 23 tonnellate di tappi che hanno fruttato 3 mila euro, assegnati in parte a un Centro diurno e in parte ai progetti Emergenza Italia e Emergenza Brasile.A

questo risultato contribuisce in modo massiccio anche il territorio fossanese, con una referente locale che coordina con impegno l’attività. I punti di raccolta della città degli Acaja sono la Bottega del commercio equo e solidale di via Garibaldi, la Bottega 23 di via Matteotti e Natura Sì di via Torino.

Gli enti, le scuole e le strutture che consegnano quantitativi importanti hanno a disposizione un numero dedicato: 339/1040854.

Grazie a un piccolo gesto come la raccolta dei tappi, tutti possono contribuire alle attività della Casa do Menor.