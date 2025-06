Un nuovo furgone per l’Emporio della Solidarietà di Alba: "Servirà per il trasporto di beni destinati alle persone in difficoltà"

Un momento semplice, ma carico di significato, ha accompagnato la consegna ufficiale del nuovo furgone destinato all’Emporio della Solidarietà di Alba. Il mezzo, acquistato grazie al contributo dell’8xmille alla Chiesa cattolica, sarà al servizio della Fondazione Caritas diocesana Albese per il trasporto di generi alimentari e materiali destinati alle persone in difficoltà.

A benedire il furgone è stato il vescovo Marco Brunetti, che ha voluto essere presente insieme al direttore Caritas don Mario Merotta e al vicario don Claudio Carena, per ringraziare personalmente operatori e volontari. “La firma per l’8xmille non è solo un gesto fiscale”, ha ricordato, “ma un atto concreto di solidarietà, che si traduce in aiuto reale per chi ha più bisogno”.

Accanto al Vescovo, anche tanti volti della Caritas albese: volontari, operatori, rappresentanti della Fondazione. Un gesto simbolico, che diventa strumento di servizio quotidiano, nel segno di una solidarietà che si fa strada, anche su quattro ruote.