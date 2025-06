Dalla solidarietà al campo da gioco: Sportabili Alba campione del Nord Ovest a Special Football 2025

In un inizio giugno carico di emozioni, Sportabili Alba ha saputo intrecciare i fili dello sport, dell’inclusione e della gratitudine. Da una parte la recente vittoria al torneo Special Football 2025, disputato ad Albenga; dall’altra, lo sguardo già rivolto alla Festa del Volontariato, in programma il 20 e 21 giugno al maneggio Equi di Roddi, evento pensato per sostenere l’associazione con due serate di convivialità e raccolta fondi.

La finale di Calcio a 5 Unificato, promossa da Special Olympics Italia – Area Nord Ovest, si è svolta presso il campo del Sacro Cuore di Albenga, sabato 7 e domenica 8 giugno, con squadre provenienti da tutto il Nord Ovest: CPS Onlus, Sport Time 2, Pandha, ASAD Biella, Filadelfia Moncalieri No Limits, Viceversa, Fuori Onda, Pro Eureka, Eunike Free Sport, Amico Sport, Muoversi Allegrante, Passepourtout, Vivere Sport, oltre ovviamente ai ragazzi di Sportabili Alba.

Il Calcio a 5 Unificato rappresenta un’esperienza che va oltre il gioco: atleti con e senza disabilità condividono il campo, abbattendo barriere e promuovendo un modello autentico di inclusione. È una filosofia che Sportabili Alba incarna da sempre, dentro e fuori dal campo.

Il trionfo è arrivato nella finale del 3° livello, con una gara intensa vinta 6-4 contro la Pro Eureka. Una prestazione grintosa e corale, chiusa con due reti di vantaggio e una grande emozione per gli atleti, lo staff e le famiglie.

“Se posso fare questo, posso fare tutto!”: non è solo uno slogan, ma la sintesi perfetta di una mentalità che ha permesso alla squadra albese di conquistare il titolo di Campioni del Nord Ovest, mostrando come l’impegno e il lavoro di squadra possano portare lontano.

Proprio per continuare a sostenere questo progetto, Sportabili Alba invita amici, sostenitori e volontari alla seconda edizione della Festa del Volontariato, al maneggio Equi (via Fontanassa 15, Roddi). Venerdì 20 giugno, alle 20.30, si comincia con la Tombola sociale sotto le stelle, mentre sabato 21 giugno, alle 20.00, sarà la volta della Cena del Solstizio d’Estate, seguita dall’animazione musicale country con la scuola Broken Heels di Cuneo. Il ricavato andrà a sostenere le attività dell’associazione (in allegato il programma completo dell'evento).