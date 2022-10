Aritmie: come vengono provocate

Parlare di aritmie significa affrontare un argomento molto importante legato con il cuore perché purtroppo spesso le motivazioni per le quali bisogna contattare un cardiologo di fiducia sono tante, a maggior ragione se ci sono problemi abbastanza seri come appunto l'aritmia cardiaca.

Quando si parla di aritmia cardiaca si tratta di una condizione anomala che va a condizionare il funzionamento del cuore che a un certo punto comincerà a battere in maniera strana e quindi irregolare.

Ci sono due possibilità perché in alcuni casi il cuore batterà più velocemente e di conseguenza aumenterà il numero di battiti: in questo caso parliamo di tachicardia, mentre nel momento in cui i battiti sono minori e il cuore batte in maniera più lenta.

In questo caso andiamo a parlare di bradicardia.

Chiaramente si tratta di due termini generici perché poi ogni persona è un caso a sé che deve essere monitorato e analizzato in maniera pragmatica e profonda da un professionista che è specializzato nel settore della cardiologia.

Infatti è impossibile analizzare ogni singolo caso perché le possibilità sono veramente tante perché per esempio ci sono varie tipologie di tachicardia come quella da rientro nodale o da rientro atrioventricolare o ancora quella con fibrillazione atriale e tante altre.

Relativamente alla bradicardia diciamo che in alcune situazioni si evince che si tratta di una sorta di disfunzione della Formazione dell'impulso .

Mentre In altri casi c'è stato proprio un blocco atrioventricolare. Però al di là di queste informazioni tecniche di sicuro l'errore che non bisogna fare è analizzare, leggendo gli articoli sul web o sui libri, la propria situazione cercando di di fare delle auto diagnosi che non servirebbero a niente nella sostanza perché quello che bisogna evitare è perdere tempo e progressi nella chiamata al cardiologo che invece deve essere fatta nel più breve tempo possibil,e per avere una visita di controllo nella quale si andrà a scandagliare tutta la situazione

Cosa provoca nello specifico una aritmia cardiaca

Questa è una domanda legittima perché è ovvio che si ha paura di subire questo tipo di problema. Però possiamo dire che una delle prime conseguenze dell'aritmia al cuore è legata a una sincope che è provocata dal fatto che a un certo punto il cervello non riesce ad essere nutrito in maniera adeguata del sangue che viene trasportato proprio grazie al fatto che il cuore lo pompata verso gli organi.

In questo tipo di situazione una persona potrebbe svenire per poi riprendersi in maniera veloce ma già questo è un allarme da non sottovalutare perché potrebbe essere veramente sintomo che la cosa si sta aggravando.

Anche perché nella peggiore delle ipotesi si può andare anche in arresto cardiaco.

Diciamo anche però che ci sono delle aritmie meno gravi che si chiamano extrasistole e in pratica in questo caso succede che il cuore avrà un battito in più. Si tratta di una situazione abbastanza comune che nella maggior parte dei casi è legata ha un periodo di stress che sta vivendo il paziente per motivi familiari o lavorativi ma è anche legata a uno stile di vita che può essere non troppo salutare.