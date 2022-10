Ecco come trovare il lavoro più adatto alle proprie esigenze

Con il passare degli anni le professioni si sono decisamente evolute. Questo, probabilmente, è uno dei motivi che rende ardua la ricerca di un lavoro nel nostro Paese. Occorre considerare, infatti, che per poter trovare un impiego è fondamentale avere tutte quelle competenze che nel mercato del lavoro vengono richieste dalle aziende. Ad esempio, oggigiorno potrebbe essere difficile superare un colloquio con una multinazionale se non si conosce almeno un’altra lingua. Pertanto, per trovare un impiego oggi è fondamentale capire ciò che le aziende richiedono.

Confrontare le proprie preferenze con ciò che si sa fare

Quando si cerca lavoro, non bisogna trascurare i propri gusti e desideri: se si vuole cercare lavoro a Torino, ad esempio, per sfruttare le opportunità che una grande e industriosa città come quella offre, è bene muoversi nella ricerca proprio in quella zona. Ci sono, poi, delle attività che si preferiscono fare rispetto ad altre. C’è, ad esempio, chi trascorre molto tempo con i dispositivi tecnologici, e chi, invece, non ha molta dimestichezza con i devices di ultima generazione e preferisce utilizzare strumenti meno complicati. In questo modo è possibile fare anche una prima scrematura tra i lavori che si vorrebbero fare e quelli che, invece, costituiscono un “piano B”. Tuttavia, non basta considerare solo le proprie preferenze, ma valutare anche le proprie capacità e competenze e se queste sono adeguate al lavoro nell’ambito desiderato. In caso contrario, è bene attivarsi per colmare eventuali lacune (ad esempio facendo un corso di aggiornamento, imparando una lingua straniera, ecc.) Come anticipato, infatti, è di cruciale importanza avere tutte quelle skills che normalmente richiedono le aziende.

Chiedersi cosa cerca il mercato del lavoro

Un altro importante consiglio è chiedersi quali sono le figure più richieste dal mercato del lavoro. Una volta compreso cosa cerca il mercato del lavoro è possibile specializzarsi in settori ancora poco gettonati, oppure in settori dove le richieste sono tante. Ad esempio, durante il periodo della pandemia, le richieste di personale in ambito sanitario sono incrementate in modo esponenziale, di conseguenza, è stato più semplice trovare un lavoro in questo ambito. Cercare di capire le professioni più ricercate è un’idea intelligente per restringere il campo, considerando quelle che si adattano al proprio profilo.

Riflettere sulle proprie attitudini

Tra le cose da considerare nella scelta dell’impiego vi sono le attitudini personali. Ad esempio, c’è chi preferisce essere autonomo nella gestione del lavoro, chi ha la necessità della guida di un responsabile e chi, ancora, è più produttivo collaborando con un team. Queste considerazioni permettono di restringere ulteriormente il campo tra i diversi impieghi. Ancora, è necessario chiedersi se si ha la disponibilità alle trasferte sul territorio nazionale o addirittura internazionale. Se non si amano gli spostamenti, è preferibile escludere dalla ricerca i lavori che richiedono mobilità in maniera frequente, facendo ad esempio un lavoro d’ufficio presso un’azienda oppure puntare sui concorsi pubblici nella Pubblica Amministrazione.