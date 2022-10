Torna la rassegna “Cinema nei Quartieri” al centro incontri Cuneo 2

Venerdì 21 ottobre ritorna la rassegna cinematografica “Cinema nei Quartieri”. Le proiezioni saranno presso la Casa del Quartiere Donatello e presso il Centro Incontri Cuneo 2 nel quartiere Gramsci.

Sono in programma lavori che trattano tematiche del nostro vivere quotidiano come le difficoltà nei rapporti tra le persone, i pregiudizi, la sofferenza emozionale che possono crescere fino a diventare disagio psichico o possono essere stemperate da socialità e solidarietà.

La rassegna è organizzata dall’Associazione MenteInPace in collaborazione con il Centro Diurno del Servizio di Salute Mentale, la Casa del Quartiere Donatello, i Comitati dei Quartieri Donatello e Gramsci, la Cooperativa Momo, Acli e le Associazioni Amnesty International e Se non ora quando?, con il sostegno del Centro Servizi Volontariato “Società Solidale”.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.menteinpace.it , 340-4127706 e 389-7997866.

Venerdì 21, alle 21.00 presso la Casa del Quartiere Donatello, è in programma “Nelle tue mani” di Ludovic Bernard che narra di Mathieu, un ragazzo della banlieue che vive di espedienti. Pierre Geitner, direttore del Conservatorio di Parigi, lo sente suonare Bach al pianoforte nella hall della Gare de Lyion e gli propone di studiare piano presso il Conservatorio. Ma il ragazzo non si decide e si mette nei guai con i compagni di sempre. Arrestato per furto, chiede aiuto a Pierre che riesce a far commutare la pena detentiva in una misura alternativa da scontare in Conservatorio. Qui Mathieu inizia una difficile sfida che si concluderà positivamente solo dopo un duro percorso.