Il Teatro del Marchesato alza il sipario: le novità alimentano la passione

Da stasera, seconda tranche di repliche (venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 alle 21) di “Lontano dietro le nuvole” scritto da Chiara Miolano, Gessica Racca e Laura Sassone, diretto da Laura Sassone.

Il debutto apprezzato dal pubblico ha fatto riassaporare il piacere dell’essere a teatro, in particolare nel raccolto e storico ambiente del Teatro del Marchesato di piazza Vineis, quarant’anni di vita nella città.

"Siamo ripartiti, si è aperta la stagione – afferma il presidente dell’associazione Mauro Bocci.

Lo spettacolo ha inaugurato il nuovo cartellone del Tdm 2022/2023.

Le novità caratterizzano gli avvii, ma quest’anno di più: negli innesti della stagione e nel corso di teatro che si rinnova e sperimenta un format diverso “rafforzando l’obiettivo di far crescere la cultura teatrale” negli spettatori , ma anche negli attori in pectore che si avvicineranno al mondo del teatro.

Non sarà più biennale, ma un percorso di un anno “agile e compatto” . Christian La Rosa, attore professionista, nato nel Teatro del Marchesato anni fa, terrà una full immersion di recitazione. Nell'ambito della scuola si succederanno le lezioni di Mauro Bocci e Laura Sassone,

Darà la possibilità di approfondire argomenti specifici seguendo seminari con professionisti dell'ambiente. L’impostazione nuova è già stata premiata dal successo della Summer school estiva rivolta ai ragazzi delle superiori, sempre con la direzione artistica di La Rosa.

Si parte da lunedì 24 ottobre, con la lezione di presentazione ad ingresso gratuito e libera a tutti, nella sede del teatro del Marchesato. Il corso si svolgerà ogni lunedì e giovedì sera per la durata di un’ora e mezza a lezione dalle 20 alle 21.30. A fine corso, il saggio sul palcoscenico di piazza Vineis, un classico debutto in scena per provare l’emozione dell’attore.

Il percorso darà la possibilità di continuare l’esperienza teatrale, partecipando alla vita del “Piccolo Stabile” di Saluzzo. Per informazioni: teatro.marchesato@gmail.com – cell. 3336979063.

“Il nostro teatro e, siamo particolarmente felici di questo - aggiunge Bocci - ha attivato da alcuni anni una collaborazione con le scuole del territorio e i nostri soci spesso sono chiamati a portare la loro esperienza che diventa una occasione importante per stimolare la passione per il teatro negli spettatori del futuro.

Inclusione a accoglienza al Tdm si traducono anche in un’altra novità della stagione: l’inserimento in cartellone dello spettacolo di una compagnia amatoriale esterna, che per un fine settimana sarà in scena davanti al pubblico saluzzese.

Cinque gli spettacoli della stagione teatrale 2022/2023, acquistabili in prenotazione e al botteghino del teatro a 8 euro e da quest’anno anche con la modalità di pagamento Satispay. Prenotazioni a: teatro.marchesato@gmail.com o contattare il teatro con chiamata o messaggio WhatsApp al numero 3336979063.

Il cartellone

“Lontano dietro le nuvole” è il primo della serie. E’ tratto da “Una questione privata di Beppe Fenoglio, ha partecipato al bando del Centro Studi Beppe Fenoglio ed è stato inserito nella programmazione per il Centenario Fenogliano.

Le autrici Chiara Miolano, Gessica Racca e Laura Sassone spiegano: “Calvino definì il romanzo di Fenoglio “il libro che tutti gli scrittori della Resistenza avrebbero voluto scrivere”, perché in esso non viene raccontata solo la guerra, ma la vita che questi giovani personaggi hanno attraversato e tutte le loro piccole ma fondamentali questioni private". Lo spettacolo si presenta come una danza di personaggi che ruotano intorno al protagonista, Milton, e a Fulvia, giovane ragazza di cui Milton è innamorato; sullo sfondo la nebbia e la pioggia, ma anche la musica, il ballo e il calore di ragazzi affamati di vita.

Dopo il fine settimana del 14-16 ottobre) ultime due repliche venerdì 21 e sabato 22 ottobre sempre alle ore 21.

Il secondo spettacolo avvicina al Natale e come da tradizione è firmato da Ugo Rizzato per la Compagnia “Fuori testo”. Prepara all’atmosfera di festa e allegria quest’anno con una ’Indimenticabile notte” in scena dal 2 dicembre con repliche nei tre fine settimana fino al 18 dicembre.

Come in “ Sogno di una notte di mezza estate” per il titubante e incerto Virginio, la notte del suo addio al celibato appena trascorsa, è stata magica – racconta Rizzato ma anche piena di guai e ripensamenti al suo risveglio. Il dubbio che Berenice la donna che sta per sposare, non sia la persona giusta lo assale, anzi diventa un vero e proprio tormento, dopo aver conosciuto e passato la notte con Sabrina ed essersi innamorato perdutamente di lei.

Come fare per non provocare una vera e propria catastrofe? Il pubblico si prepari ad una Indimenticabile notte”… di risate.

Sarà poi la volta della Compagnia teatrale amica le Rossoinvaligia in scena con “W la V” con due spettacoli il venerdì 13 e sabato 14 gennaio 2023 il cui testo è tratto dai Monologhi della vagina un' opera teatrale di Eve Ensler che ha debuttato sulla scena Off-Broadway nel 1996 e ha vinto un Obie Award.

Valerio Dell’Anna con il cast della compagnia La Scossa porterà “Zeppola” in scena da venerdì 10 marzo con sette date di repliche fino al 18 marzo.

"Una commedia in due tempi – spiega il regista - liberamente ispirata a Boule de Suif. Rispetto al celebre racconto di Guy de Maupassant differenti sono le situazioni ed i personaggi, ma i temi di fondo sono analoghi : il perbenismo un po' ipocrita di un'opaca borghesia contro la dignità di una donna di vita che rivendica fieramente il rispetto degli altri.

Trama semplice su temi importanti, visitati con vivace umorismo da dodici personaggi molto diversi tra loro, ma accomunati dalla fragilità del proprio ruolo di esseri umani".

Chiuderà la stagione “Tutto per bene di Pirandello” con la regia di Ugo Rizzato. Commedia che mette in campo, come del resto fa per le sue numerosissime commedie o drammi, l'alternanza di sentimenti come la gioia, il dolore, il desiderio e la sconfitta. Martino Lori, il protagonista, traccia una realtà tutta sua, un dramma che non vede, che non sa o non vuole vedere, non lo possiamo sapere con certezza, la mortificante verità è nascosta da troppo tempo, gli viene sbattuta in faccia all'improvviso.

Tutte le sue convinzioni crollano dando vita ad un suo personale dramma nel quale la mite indole si trasforma in un sentimento nuovo a cui non sa dare sfogo: libertà, traducendo questo nuovo modo di interpretare la vita nel solo modo che conosce e che l’integerrima condotta gli impone " tutto per bene, tutto per bene "

Anche quest'anno il TdM prende parte alle celebrazioni della Liberazione, nel calendario di "Aprile, un mese di Resistenza".

Per il 25 aprile 2023 lo spettacolo “Noi Quattro” con la regia di Valerio Dell’Anna, scritto a 4 mani da Dell'Anna e Anna Maria Faloppa.

L'opera teatrale è centrata su personaggi saluzzesi (come in passato aveva ispirato altri spettacoli: Mario Benedetto, Aldo Bollati, i fratelli Calleri).

"NOI QUATTRO" spiega il regista "parla dei fratelli Frusso e del loro contributo, in luoghi e modi diversi, alla lotta partigiana. Gli avvenimenti storici si intrecciano con le vicende familiari e i dettagli di cronaca, grazie al contributo narrativo affettuoso e dettagliato della famiglia Frusso, del materiale fotografico d'epoca messo a disposizione, e da "Quattro vite per un ideale" scritto da Patrizia Frusso e dal suo consorte, il compianto Gianni Neberti".

Notizie di spettacoli e iniziative sono sul sito www.teatrodelmarchesatosaluzzo.com e sulle pagine Facebook e Instagram.