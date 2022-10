Tutto quello che bisogna sapere sul taglio industriale

Alcuni materiali non sono facili da tagliare e richiedono un lavoro molto attento. Fortunatamente esistono tecniche di taglio industriale. Si noti che il termine "taglio industriale" si applica a una serie di tecniche di precisione. Per soddisfare le esigenze di un gran numero di settori, le industrie si sono specializzate nel taglio industriale. Il loro obiettivo è produrre parti su misura o prototipate. Questo lavoro è importante perché una parte tagliata male porta a una produzione scadente del prodotto.

Esistono diversi tipi di taglio industriale:

L'ossitaglio

L'ossitaglio è un processo industriale per il taglio dei metalli mediante ossidazione. L'acciaio viene quindi riscaldato alla sua temperatura di fusione, un getto di ossigeno puro proveniente da una torcia permette il taglio di parti in acciaio. Questo Taglio industriale consente di tagliare lamiere di acciaio molto spesse. Per quanto riguarda la regolazione dell'ossitaglio, è necessario poter regolare i parametri di pressione della miscela ossiacetilenica oltre alla regolazione della torcia, dell'ugello nonché della velocità per ottenere un taglio di alta qualità e una precisione ottimale.



Fustellatura rotativa

Sapete come sono fatte alcune coperture per oblò? O come vengono creati i fissaggi dei bordi d'attacco delle ali degli aerei? O come sono fatti i pezzi biadesivi per sostenere gli schermi LCD? Bene, dovreste sapere che la maggior parte di queste parti è stata progettata utilizzando la tecnica della fustellatura rotativa. Questo processo permette di modulare o tagliare un materiale per dargli la forma desiderata. Grazie ad una sofisticata macchina, il taglio avviene al fondo di materiali flessibili con dimensioni molto rigorose. Questa tecnica permette di realizzare un gran numero di tagli precisi in breve tempo. Interviene per produzioni di media e grande serie. La tecnica della fustellatura rotativa è in aumento. Un gran numero di settori la utilizzano, in particolare nel design industriale. Si pratica principalmente su materiali morbidi. Può essere gommapiuma, gomma o carta. La fustellatura rotativa consente di creare rapidamente prodotti da questi materiali, come tamponi adesivi o etichette vuote.

Taglio con plotter

Schiuma, PCV, cartone, tessuti, carta. Grazie alla sua versatilità, il taglio con plotter offre la possibilità di tagliare un gran numero di materiali, principalmente quelli flessibili e semirigidi. Il taglio è digitale e automatizzato. Ciò consente un'elevata qualità di taglio, praticamente senza alcun intervento umano. Questo processo offre una grande precisione grazie alla telecamera di tracciamento ottico che monitora la posizione dei materiali. Questa tecnica è ampiamente utilizzata nel mondo artistico e in quello della creazione. Viene utilizzata, ad esempio, per creare progetti pubblicitari sulle vetrine dei negozi, per realizzare adesivi o per scrivere sui cartelloni pubblicitari. Si noti che il taglio viene eseguito continuamente. È ampiamente utilizzato per il suo carattere versatile ed economico.

Taglio laser

Il taglio laser viene utilizzato per tagliare in modo netto silicone flessibile nell'industria aeronautica o per tagliare mirini per il puntamento laser. Grazie ad un processo termico, offre la possibilità di tagliare con precisione metalli ferrosi e non ferrosi e leghe organiche di diverso tipo. Il laser utilizzato permette di tranciare parti metalliche, in particolare su lamiere in acciaio inox e alluminio anodizzato. Questa tecnologia rilascia una grande dose di energia. È particolarmente apprezzato, ad esempio, nei settori dell'elettronica o della difesa.

Taglio plasma

Oltre agli stati solido, liquido e gassoso, esiste un quarto stato della materia, il plasma. Il plasma è semplicemente una colonna di gas surriscaldata che può essere utilizzata per tagliare i metalli.

Le torce al plasma funzionano utilizzando aria compressa o gas compressi, come l'azoto, per ionizzare e creare plasma. Tipicamente, i gas vengono introdotti nella macchina e, dopo essere entrati in contatto con l'elettrodo, si ionizzano e creano più pressione. I gas quindi spingono un flusso o una colonna di plasma puro abbastanza caldo da tagliare i materiali. Il taglio al plasma offre diversi vantaggi. È possibile tagliare tutti i materiali conduttivi, comprese lamiere e metalli non ferrosi, e ottenere un'eccellente qualità di taglio per spessori fino a 50 mm. Lo spessore massimo dei tagli è di 150 mm. Poiché non è necessario il preriscaldamento, è possibile risparmiare tempo e denaro e ottenere anche velocità elevate, soprattutto sui metalli più sottili. Il taglio al plasma offre anche prestazioni migliori durante il taglio di metalli impilati. Quando si lavora con forme, angoli, tubi o canali diversi, il taglio al plasma è più preciso e veloce. È anche più facile da usare rispetto a molti altri tipi di sistemi di taglio che richiedono una pulizia minima. Non richiede stoccaggio o gas esplosivi con fiamme libere, quindi è anche più sicuro.