Caro bollette, Garessio spegne le luci di edifici turistici e monumentali per contenere i costi

Il costo dell'energia continua a lievitare e, contro il caro bollette, non resta che correre ai ripari rincuniando a illuminare monumenti, edifici turistici e ridurre anche le luminarie natalizie, azione che stanno pensando di intraprendere in diversi comuni del monregalese. Anche il comune di Garessio corre ai ripari.

"L’attuale scenario geo-politico che ha determinato un’impennata dei costi relativi ai consumi energetici impone alle Pubbliche Amministrazioni di prevedere una serie di buone pratiche per contenere i costi contrastando gli sprechi." - spiega il sindaco Ferruccio Fazio - "In questa prima fase, sono state individuate delle prime operazioni che consentiranno di risparmiare sulle bollette di energia elettrica riducendo i consumi: quali lo spegnimento dell’illuminazione di edifici turistici e monumentali (es. Torre civica comunale, Torre di Barchi, ruderi del Castello, “Battistero” piazza Battuti Parvi), delle facciate delle chiese, dei piazzali non utilizzati durante le ore notturne."

Altra storia è la riduzione dei costi sull'illuminazione pubblica, qualche comune ha pensato di ridurre le ore di accensione o i numeri di punti luce, ma la decisione è delicata soprattutto per i paesi che hanno zone più isolate dal concentrico e per le quali una riduzione di illuminazione comporterebbe anche una riduzione di sicurezza.