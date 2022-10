Con l’obbligo di firma percepiva il ‘reddito’: cuneese alla sbarra

Avrebbe indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per sette mesi e per questo motivo, M.N., un cittadino cuneese, si trova a processo al tribunale di Cuneo.

Nell’agosto 2020, l’imputato venne arrestato a Torino, e per lui fu disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la caserma dei Carabinieri di Cuneo. Il ventisei novembre di quell’anno M.N., come spiegato in aula dal tenente Giovanni Forte, comandante della Norm di Cuneo, aveva presentato domanda per il reddito di cittadinanza, che avrebbe poi percepito a partire da novembre fino a giugno 2021 “La legge sul reddito di cittadinanza -ha aggiunto il testimone- dispone che chi è sottoposto a misura cautelare non lo percepisca. M.N. avrebbe dovuto farlo presente”.

Secondo la tesi difensiva, avanzata dall’avvocato Leonardo Roberi, l’imputato non avrebbe compreso correttamente questo aspetto: ad essere sentito come testimone della difesa, l’impiegato del patronato che aiutò M.N. a compilare la domanda spiegandone le modalità: “Noi leggiamo il modulo di richiesta sul terminale e spieghiamo ai cittadini il senso delle domande. Alle volte sono lunghe e difficile da capire e noi gliele spieghiamo in modo semplice. Segniamo le loro risposte e lo inviamo”. Come spiegato dal dipendente, su richiesta del giudice, al riquadro F si trovano le domande che riguardano le eventuali misure cautelari e al cittadino viene chiesto se in famiglia ha qualche parente in carcere o ai domiciliari. Una risposta, questa, che per la difesa avrebbe indotto in errore l’imputato a rispondere negativamente.

Sul punto, deporrà lo stesso M.N. sottoponendosi all’esame il 20 marzo prossimo.