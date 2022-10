Fermati dopo i furti al santuario: sull’auto un coltello e una bomboletta di spray urticante

Nell’estate 2019, mentre al santuario di Mellana si erano registrati episodi di furti dalle cassette delle donazioni, i Carabinieri ricevettero da privati segnalazioni riguardanti il transito sospetto di una Fiat Panda. Qualche mese dopo, in autunno, nuovamente notata, l’auto venne fermata dai militari per un controllo.



A bordo viaggiavano una coppia, il marito, D.C.M., classe 1943, e la moglie B.L., del 1947, entrambi residenti al campo nomadi di Cerialdo e con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.



A seguito della perquisizione dell’abitacolo, i Carabinieri sequestrarono un coltello e una bomboletta di spray urticante. La donna consegnò ai militari delle calze e guanti in lattice. La coppia venne denunciata e rinviata a giudizio al Tribunale di Cuneo con l’accusa di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.



Nel corso dell’udienza tenuta nei giorni scorsi, D.C.M ha giustificato il possesso del coltello spiegando al giudice che gli serviva per sbucciare le mele, in quanto, soffrendo di diabete, il medico gli aveva consigliato di portare sempre con sé della frutta per ovviare all’evenienza di crisi glicemiche. Marito e moglie, durante l’esame, hanno riferito al giudice di avere del cibo sulla macchina: “Avevamo fatto la spesa al mercato del sabato mattina”, spiegò la donna. Le autorità però, a seguito della perquisizione, non trovarono alcuna busta di alimentari.



Il giudice ha condannato D.C.M. al pagamento di 400 euro di ammenda mentre la moglie è stata mandata assolta per non aver commesso il fatto.