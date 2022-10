Villanova Mondovì dedica una stele all'Arma dei Carabinieri [FOTOGALLERY]

Una stele, in marmo di Carrara, collocata all'imbocco di via Salvo d'Acquisto, il cui profilo riproduce una fiamma e che reca il fregio dei Carabinieri: una granata sormontata da una fiamma con tredici punte piegata dal vento con monogramma R.I. (Repubblica Italiana), per richiamare i concetti di lealtà, fedeltà, ardore e onore.

E' stata svelata questa mattina, domenica 23 ottobre, al termine della S. Messa, l'opera che l'amministrazione di Villanova Mondovì e l'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) villanovese hanno fortemente voluto per celebrare l'Arma dei Carabinieri.

Un monumento importante che è stato realizzato e inaugurato in occasione dell'anniversario dei 70 anni sezione villanovese dell'ANC e che festeggia i 140 anni della presenza dei Carabinieri.

La cerimonia, accompagnata dalla Banda Musicale Villanovese, ha visto la partecipazione di moltissime autorità civili e militari del territorio, insieme ai rappresentanti degli Alpini, della Croce Rossa, della Protezione Civile e della Pubblica Assistenza Volontari Valli Monregalesi.

A fare gli onori di casa, con la moderazione di Lina Turco, il presidente dell'ANC villanovese Giacomo Longo e il sindaco, Michelangelo Turco, che si sono adoperati in prima persona per la realizzazione dell'opera, che ha ricevuto la benedizione di don Giampaolo Laugero.

In rappresentanza della Provincia è intervento il presidente, Luca Robaldo che ha sottolineato e ringraziato i Carabinieri per il loro spirito di abnegazione e fiducia messa a disposizione, ogni giorno, in favore della comunità e soprattutto dei più fragili.

Il consigliere regionale Paolo Bongioanni, ha portato i saluti del presidente Cirio, unendosi ai ringraziamenti per l'Arma, augurando infine buon lavoro anche al neo ministro della difesa, Guido Crosetto.

A nome delle Forze dell'Ordine presenti è intervenuto il Comandante provinciale dell'Arma, il Colonnello Giuseppe Carubia, che ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del monumento all'Arma e di questa giornata di festa, ricordando come, la Provincia di Cuneo, abbia da sempre uno stretto legame con l'Arma dei Carabinieri.

La giornata è stata impreziosita dalla partecipazione dei ragazzi delle scuole villanovesi che hanno letto pensieri e poesie dedicate ai Carabinieri.