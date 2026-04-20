La primaria di Vicoforte conquista il podio di "Eureka, funziona!"

È stato un successo senza precedenti, per gli alunni della classe quinta della scuola primaria di Vicoforte, la partecipazione alla XII edizione di “Eureka! Funziona!”, progetto di orientamento promosso da Confindustria Cuneo, che hanno conquistato “tutto il podio": al primo posto il progetto “Wolly”, al secondo il manufatto “Gran premio di Vicoforte”, al terzo il progetto “The Tower Bridge”, mentre il premio speciale per il “miglior pubblicitario” è stato assegnato al progetto “Razzo Artemis”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla Dirigente Prof.ssa Rossana Iadarola la quale, comunicandolo ai docenti, alle famiglie ed agli alunni, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa che mette al centro il pensiero progettuale e le materie tecnico-scientifiche.

"Aver conseguito un risultato così straordinario è sicuramente merito dei ragazzi, ma anche dei docenti e di coloro che li hanno affiancati e diretti nei lavori svolti - il commento del sindaco, Gian Pietro Gasco -. Come Amministrazione comunale e come paese non possiamo che essere orgogliosi del nostro Istituto comprensivo e delle nostre scuole che preparano bene i loro alunni, anche consentendo loro esperienze molto particolari ed arricchenti. C’è da essere orgogliosi e lo siamo".