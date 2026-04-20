Oltre 300 partecipanti a Battifollo per la camminata enogastronomica

Ampia partecipazione ieri, domenica 19 aprile, alla camminata enogastronomica di Battifollo che ha richiamato circa 300 partecipanti.

"Il bilancio della camminata è più che positivo - dicono gli organizzatori -, nonostante le previsioni meteorologiche incerte. Un risultato che parla da solo e di cui questa comunità può andare orgogliosa".

Questa camminata nasce da un’idea semplice e al tempo stesso profonda: che il territorio si conosce percorrendolo con i piedi, ascoltandolo con attenzione, assaporandolo con rispetto. I sapori di un luogo sono parte integrante della sua identità, al pari delle pietre del castello o del suono delle campane che scandiscono il tempo di una comunità.



"Il primo ringraziamento - dice il sindaco, Giovanni Odasso - va alla Proloco di Battifollo, alle amministrazioni e alle Proloco dei comuni limitrofi, e a quanti — ancora una volta — hanno dimostrato che dove ci sono passione e dedizione, le cose accadono, e accadono bene. Organizzare una giornata come questa non è impresa scontata: richiede tempo, fatica e un autentico amore per il proprio paese. A tutti loro va la mia sincera gratitudine. Un ringraziamento sentito è doveroso nei confronti degli esercizi commerciali e dei produttori locali che hanno arricchito la manifestazione con i loro prodotti, trasformando una semplice passeggiata in un’esperienza autentica di gusto e territorio. Grazie anche a chi ha contribuito con materiali, con la sistemazione degli spazi, agli sponsor, alle aziende e alle persone che credono in questa terra e la raccontano attraverso ciò che ogni giorno producono.

Un ringraziamento speciale, infine, va a chi ha scelto di venire da lontano — da province e regioni vicine —: ospiti benvenuti, con la speranza che riportino a casa qualcosa di più di una fotografia dalla Panchina Gigante".