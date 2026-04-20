Lutto a Mondovì e Cuneo per la morte di Danilo Delle Donne, stimato orologiaio

Stamattina Mondovì ha dato l’ultimo saluto a Danilo Delle Donne, morto a soli 53 anni.

La sua morte ha suscitato profondo cordoglio non solo nella sua cittadina ma anche a Cuneo, dove lavorava e dove era molto apprezzato come orologiaio, attività che aveva svolto presso l'Oreficeria Rabino.

In tanti a Cuneo, negli anni, gli avevano affidato i propri orologi per le riparazioni e la manutenzione, riconoscendogli una grande maestria in quella che è a tutti gli effetti un'arte.

L'uomo lascia la moglie Grazia Ferrero, i figli Giacomo, Andrea e Adele, la mamma Ida, il papà Giacomo con Gabriella, il fratello e le sorelle Vincenzo, Elvira e Ilaria e la suocera Adele.

I funerali saranno celebrati lunedì 20 aprile alle ore 10 nella parrocchia di Sant’Anna di Avagnina. Al termine della celebrazione la salma sarà accompagnata al Tempio crematorio di Magliano Alpi.

Il rosario verrà invece recitato domenica 19 aprile alle 20.30 nella stessa chiesa.

Una scomparsa che lascia un vuoto profondo tra quanti lo conoscevano, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.