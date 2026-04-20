Mondovì, gli studenti dell'Arché in campo con LVIA Cuneo per la realizzazione di pozzi in Mali

Nella mattinata di sabato 18 aprile, gli studenti dell’Istituto Archè sono stati protagonisti di un’iniziativa solidale realizzata in collaborazione con i volontari della ONG LVIA di Cuneo.

L’attività ha previsto la vendita di piantine aromatiche, il cui ricavato sarà destinato a sostenere la realizzazione di pozzi in Mali, contribuendo così a migliorare l’accesso all’acqua potabile per le comunità locali.



In poche ore tutte le piantine disponibili sono andate esaurite. Un risultato che testimonia la sensibilità del territorio verso temi fondamentali come la solidarietà e la cooperazione internazionale. Grazie all’impegno degli studenti e al sostegno dei cittadini, sono stati raccolti complessivamente 772 euro, una cifra che contribuirà concretamente ai progetti portati avanti dall’organizzazione.



LVIA, da anni impegnata in interventi di cooperazione allo sviluppo, opera in diversi Paesi del mondo con un’attenzione particolare alle comunità più vulnerabili. In Mali, uno dei contesti in cui l’organizzazione è attiva da tempo, le attività si concentrano soprattutto sull’accesso all’acqua, sulla sicurezza alimentare e sul rafforzamento delle capacità delle comunità locali. La costruzione di pozzi rappresenta un intervento fondamentale: in molte aree rurali, infatti, la mancanza di acqua potabile costringe le persone, spesso donne e bambini, a percorrere lunghe distanze ogni giorno. Garantire una fonte d’acqua sicura significa migliorare le condizioni di vita, favorire la salute e permettere ai più giovani di frequentare la scuola con maggiore continuità.



"Quella vissuta sabato dagli studenti dell'istituto Archè - spiegano dalla scuola - è stata un’esperienza educativa volta a i ragazzi ai temi della cittadinanza globale, della solidarietà e della responsabilità sociale. Partecipare attivamente a un progetto concreto consente loro di comprendere l’impatto delle proprie azioni e di sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto alle disuguaglianze esistenti nel mondo.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione tra la scuola e LVIA, volto a sensibilizzare le nuove generazioni e a promuovere una cultura della cooperazione".