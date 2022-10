Università del Mondolè, al via la 5^ edizione con una grande novità: i temi delle serate li scelgono i cittadini

Dopo quattro edizioni di successo, torna l’ Università del Mondolè , il progetto che arricchisce le serate nei Comuni di Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei, Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì con un’offerta culturale curiosa e creativa senza limiti di età, rivolta a tutti i cittadini, anche non residenti.

Quattro anni che hanno visto i cinque Comuni dell’Unione Montana Mondolè camminare compatti in un intreccio culturale inedito e di ampio respiro, non senza ostacoli. Le Amministratrici referenti del progetto hanno più volte cambiato veste al calendario di appuntamenti per adattarsi al tempo della pandemia, dal format #SmartUniMondolè, sperimentato nel 2020 con la pubblicazione online di “video pillole” bisettimanali, al format #CultUniMondolè che nel 2021 ha portato l’Università del Mondolè direttamente nelle case delle famiglie con un ciclo di appuntamenti serali sotto forma di diretteFacebook.