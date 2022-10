Selezionate 112 imprese artigiane per il bando bottega scuola 2022/23: 13 sono in Granda

E’ stato approvato il bando Bottega scuola 2022-2023 per l'acquisizione di candidature di imprese artigiane con riconoscimento di eccellenza artigiana ad ospitare 228 tirocini semestrali di giovani inoccupati/disoccupati quali Botteghe scuola. Le imprese ammesse sono 112: tra le imprese ammesse, 20 hanno dichiarato l'interesse ad assumere producendo relazione con le motivazioni del fabbisogno di manodopera:

Delle 112 imprese ammesse questa la suddivisione per settori: 38 alimentare, 3 attività artigianali varie (maschere per spettacolo, calzature, sculture), 2 ceramica, 5 conservazione e restauro in edilizia, 5 decorazione su manufatti diversi (dorature, stucchi, intonaci, ecc.),18 legno, 12 restauro ligneo, 1 tappezzeria in stoffa, 6 metalli comuni (ferro battuto, acciaio..) 4 metalli pregiati (oreficeria, incastonatura, argenteria), 1 legatoria, 2 strumenti musicali (liuteria, chitarre),11 sartoria, maglieria, ricamo, 4 vetro.

Delle 112 imprese ammesse 56 sono della Provincia di Torino, 14 di Alessandria, 6 di Asti, 11 di Biella, 13 di Cuneo, 4 di Novara, 5 del Verbano e 3 di Vercelli. Ora i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni inoccupati/disoccupati con l’obbligo scolastico assolto possono presentare domanda di tirocinio.

“L’attenzione per il mondo dell’artigianato e per tramandare mestieri in cui si mescolano competenza, tradizioni e qualità – commenta l’assessore all’artigianato Andrea Tronzano – è da sempre un cardine della Regione Piemonte. In questo modo, tra l’altro, molti giovani tra i 18 e i 29 anni si possono avvicinare a professioni di profilo garantendosi un futuro sicuramente di alta professionalità”.

“Avere un mestiere in mano e il saper fare derivante da studio e applicazione - aggiunge l’Assessore Tronzano - garantiscono un buono stipendio e soprattutto danno alternative certe a percorsi scolastici tradizionali che non tutti hanno attitudine o piacere di seguire."

Per tutte le info:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato/bottega-scuola-2022-2023-aperte-candidature-per-tirocini-presso-imprese-artigiane-deccellenza