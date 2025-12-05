Alba inaugura la nuova palestra dei licei Cocito e Gallizio. È il primo progetto Pnrr completato dalla Provincia di Cuneo

Sarà inaugurata martedì 9 dicembre alle ore 9.30, nel Parco Sobrino di Alba (piazzale Beausoleil), la nuova palestra scolastica realizzata a servizio del Liceo Artistico “Pinot Gallizio” e del Liceo Scientifico “Leonardo Cocito”.

L’intervento, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un importante traguardo per la comunità scolastica e per l’intera città di Alba. Il progetto ha ottenuto 2,43 milioni di euro dal programma Next Generation EU, confluiti nel capitolo del PNRR dedicato alle infrastrutture per lo sport nelle scuole. Si tratta del primo progetto PNRR portato a termine dall’Amministrazione provinciale di Cuneo, a conferma dell’efficacia della collaborazione tra enti nel valorizzare il territorio attraverso opere concrete e di qualità.

La Provincia di Cuneo ha curato la progettazione e la realizzazione dell’edificio, mentre il Comune di Alba — proprietario dell’area — ha eseguito la demolizione preliminare di una porzione del fabbricato esistente, creando le condizioni necessarie per l’avvio del cantiere.

La nuova palestra, moderna e funzionale, offrirà agli studenti dei due licei uno spazio adeguato per le attività motorie e sportive, ma sarà anche un luogo di aggregazione e socialità aperto alla comunità cittadina.

“Ritengo che la nuova palestra, moderna e ben progettata, sia un esempio importante di sinergia tra scuole e comunità locali e del ruolo che lo sport deve avere nelle scuole — sottolinea il preside del liceo classico e del liceo artistico, Roberto Buongarzone —. Ad Alba sono poche le scuole superiori dotate di una propria palestra: si tratta quindi di un passo significativo per garantire il diritto allo sport alle nuove generazioni. La palestra sarà utilizzata anche dalle società sportive al pomeriggio e nei giorni festivi, al servizio di tutta la città”.

L’inaugurazione segna così un passo significativo nel piano complessivo di riqualificazione delle strutture scolastiche albesi, che vede tra gli interventi di punta — per un valore complessivo di circa 80 milioni di euro — anche i lavori in corso nell’area dell’ex caserma Govone.

L’invito all’evento è rivolto alle istituzioni, al mondo della scuola e alla cittadinanza tutta.