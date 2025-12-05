Pista di pattinaggio ad Alba: Azione propone lo spostamento in Piazza San Paolo

Dopo l’inaugurazione dello scorso sabato 29 novembre, la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza San Giovanni – attiva fino a fine gennaio – si conferma un’attrazione importante per Alba nel periodo immediatamente successivo alla Fiera del Tartufo. Tuttavia, non si può dimenticare come negli scorsi anni l’impianto sia stato al centro di polemiche, con raccolte firme contrapposte: da un lato i residenti che lamentavano rumori e il ristagno dell’aria fredda generata dall’impianto, dall’altro alcuni commercianti favorevoli al mantenimento della pista nel centro.

Il coordinatore cittadino di Azione, Massimo Giachino, dichiara: “Il pattinaggio su ghiaccio ad Alba deve rimanere un’attrazione stabile per il periodo dicembre-gennaio, viste le alte presenze e le ricadute positive su bar e negozi. Allo stesso tempo, considerata la contrarietà espressa da diversi residenti, il Comune potrebbe valutare – in accordo con il gestore – lo spostamento dell’impianto in Piazza San Paolo, una location centrale già sede di numerosi eventi sportivi come Sport in piazza.”

Il segretario provinciale di Azione, Giacomo Prandi, aggiunge: “Riteniamo poco utile e costruttivo sollevare polemiche, come avvenuto dalla minoranza, proprio nei giorni dell’apertura. Tuttavia, crediamo sia fondamentale che l’Amministrazione comunale tenga conto delle esigenze di cittadini e commercianti. Per questo, l’ipotesi di spostare la pista in Piazza San Paolo a partire dal dicembre 2026 ci sembra una buona mediazione. Una scelta che potrebbe trasformare la piazza in un vero e proprio hub di attività sportive e d’intrattenimento nel cuore della città.”