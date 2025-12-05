La magnolia della stazione si illumina: il Natale arriva a Bra

Anche quest'anno la magnolia dei giardini della stazione ferroviaria di Bra, situata in piazza Roma, si accende di magia e atmosfere natalizie, offrendo un caloroso benvenuto ai cittadini e ai turisti che arrivano in città. L'albero, trasformato in una suggestiva decorazione luminosa, rappresenta uno dei primi scorci natalizi che i viaggiatori incontrano varcando le soglie della stazione ferroviaria.

L'illuminazione della magnolia di Natale è stata realizzata con lampadine led a basso consumo, una scelta che coniuga l'atmosfera festiva con l'attenzione alla sostenibilità energetica. L'allestimento è stato gentilmente offerto dalla ditta Sogete - Rabezzana di Bra, che ha contribuito a rendere ancora più speciale il periodo natalizio nella città.

Un gesto di generosità che trasforma lo spazio della stazione in un punto di riferimento festivo, creando un'accoglienza calorosa per chiunque arrivi a Bra in questi giorni di festa.